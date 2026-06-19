Georgina Barbarossa tuvo que parar su programa en vivo por una pelea entre Brancatelli y Brey: "Escuchénse"

Barbarossa tuvo que frenar su programa por una discusión entre Brey y Brancatelli.

Lo que arrancó como un debate de panel terminó en un estallido. Este viernes, A la Barbarossa (Telefe) vivió uno de sus momentos más tensos del año cuando Mariana Brey y Diego Brancatelli protagonizaron un cruce al rojo vivo que obligó a Georgina Barbarossa a frenar todo y poner orden en su propia mesa. El disparador: el escándalo que envuelve a Flor Peña, Nico Occhiato y Luzu TV tras la difusión de una falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel.

De la discusión al choque frontal

Todo empezó cuando Brancatelli cuestionó la postura de Occhiato frente a la polémica. Para el periodista, había una contradicción: el dueño de Luzu sostuvo que lo de Peña fue "un error sin mala leche" y que la comunidad del canal siempre los iba a bancar, pero igual avanzó con cambios internos en el equipo. Brey lo enfrentó desde otro lado: planteó que tenía que haber una sanción para que la situación no se repitiera.

Brancatelli y Brey se volvieron a cruzar.

El ida y vuelta escaló rápido. La panelista le reprochó a su compañero tener una "doble vara" y le tiró sin filtro: "Si fuera otro estarías contento de que lo echen". Brancatelli no se quedó callado y le pidió que midiera sus palabras. Lejos de aflojar, Brey redobló con ironía y lo acusó de repetir discursos sin pensarlos demasiado.

El golpe en la mesa que se viralizó

Con la tensión imposible de contener, Georgina intervino con fastidio evidente. "Escúchense, por favor. Pueden opinar distinto, me parece muy interesante, pero escúchense", pidió con firmeza. El pedido, sin embargo, no alcanzó.

¿Qué fue lo que terminó de desbordar a la conductora? El cruce siguió subiendo de tono hasta que los reproches se volvieron personales: Brey le recordó a Brancatelli viejas polémicas y cuestionó por qué lo habían sostenido en distintos espacios televisivos pese a sus declaraciones. Fue ahí cuando Georgina descargó la bronca con un fuerte golpe sobre la mesa, una imagen que en minutos voló por las redes sociales.

Aun así, la conductora logró recomponerse y dejó que el intercambio continuara, pero dentro de ciertos límites. El episodio volvió a exponer la grieta de opiniones que dejó el escándalo de Flor Peña y Luzu TV, un tema que sigue caliente en la televisión y el streaming argentinos.