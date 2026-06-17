Diego Brancatelli decidió frenar bruscamente a Mariana Brey al aire en A La Barbarrosa.

Esta semana se va terminando con el triunfo de Argentina frente a Argelia en su debut en el Mundial 2026. El jugador Lionel Messi fue la figura inigualable del partido tras realizar un triplete histórico. En ese sentido, la alegría se traspasó a los medios televisivos y Mariana Brey le lanzó un palazo sobre Messi a Diego Brancatelli y este no se quedó callado.

El jugador estrella de la selección argentina atravesó una polémica en el mes de marzo cuando el plantel del Inter Miami visitó la Casa Blanca, donde Lionel Messi se fotografió y saludó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este hecho causó repercusiones rápidamente en redes sociales y se cuestionó al argentino comparándolo con las posturas políticas de Diego Maradona.

En este contexto, durante una transmisión en vivo de A La Barbarossa (Telefe), Diego Brancatelli expresó: “La escuché recién por lo bajo a Mariana y como estoy en una nueva casa, yo no tengo ningún problema futbolístico con Messi, ni con la selección”. Rápidamente Mariana Brey contestó: “Por lo bajo no, por lo alto, yo le pregunté si estaba convencido porque en algún momento se cuestionó”. Luego Brancatelli decidió ponerle un alto a la situación y manifestó: “No, dejemoslo de lado en un día tan alegre”.

Argentina iluminó el estadio de Kansas City en su debut del Mundial 2026

Argentina goleó 3-0 a Argelia en Kansas City por el debut del Grupo J del Mundial 2026. El partido fue histórico porque el jugador Lionel Messi marcó un hat-trick y alcanzó los 16 goles, igualando a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. A pesar de que Argelia tuvo bastante posesión de la pelota, le costó ser profunda, mientras que Argentina controló los ritmos del juego y fue contundente en las áreas.

