En Telefe dejaron en ridículo a Mariana Brey por defender a Adorni al aire: "Tiene...”

Iván Schargrodsky humilló a Mariana Brey durante la transmisión de A La Barbarossa.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, ingresaron al régimen simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799, según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En este sentido, la panelista Mariana Brey aseguró que Adorni declarará todo ante la Justicia, pero el periodista Iván Schargrodsky respondió rápidamente con un planteo que contradijo su afirmación.

El matrimonio está haciendo malabares para salir del ojo público y en esta jugada, podría blanquear el dinero no declarado que tenía bajo su poder y hasta modificar las declaraciones juradas anteriores al fisco. En este contexto, durante una transmisión de A La Barbarossa (América TV), Mariana Brey afirmó: “Él está recurriendo a lo más inteligente que puede recurrir, que es para aclarar dónde lo tiene que aclarar”.

Luego continuó: “Lo tiene que declarar en la Justicia, después socialmente no sé, sí se presenta tal vez mañana a una votación hay que ver sí puede lograr algún resultado positivo, probablemente no pueda ser candidato a algo”. Rápidamente Iván contestó: “Yo quiero aclarar una cosa, yo creo que sí le hubiera pasado en estos términos personales a Cristina, tal vez tendría la prisión preventiva. Adorni tiene suerte en ese sentido de no ser peronista o Kirchnerista”.

Continúan los escándalos alrededor de Manuel Adorni

Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, está siendo investigado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito y por el posible delito de dádivas, a raíz de una serie de viajes privados en aerolíneas exclusivas y gastos lujosos en propiedades que no coinciden con sus ingresos. Ahora, el jefe de Gabinete y su esposa hicieron una presentación en ARCA en el marco de la ley que impulsó el gobierno de Javier Milei para blanquear ingresos y activos no declarados. En este marco, el matrimonio podrá blanquear el dinero no declarado que tenía en su poder y hasta modificar las declaraciones juradas anteriores al fisco.