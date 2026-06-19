Se desplomaron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en abril

El Indec dinfundió tres informes fundamentales para analizar la situación del consumo masivo y los datos reflejaron un derrumbe en distintos canales comerciales durante abril. Las ventas en supermercados, autoservicios mayoristas y centros comerciales registraron caídas profundas en comparación con el mismo mes del año pasado, evidenciando el impacto de la pérdida de poder adquisitivo sobre el consumo.

Supermercados

Las ventas en supermercados mostraron una caída interanual del 3,7% en abril. Además, en lo que va del año, la baja acumulada alcanzó el 3,3% frente al mismo período de 2025. En la medición desestacionalizada, el indicador reflejó una variación del 0,8% respecto de marzo.

Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron “Carnes”, con 37,3%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 25,7%; “Artículos de limpieza y perfumería”, con 25,2%; y “Otros”, con 23,8%.

En cuanto a las formas de pago, las tarjetas de crédito concentraron el 42,5%% de las operaciones y registraron una suba interanual del 11,5%. Las compras con débito representaron el 25,1% del total y crecieron 14,3%, mientras que las realizadas en efectivo alcanzaron el 17,3%, con un aumento del 36,8%. Por su parte, otros medios de pago representaron el 15,1% y exhibieron el mayor crecimiento, con una suba del 57,8%.

Mayoristas

En los autoservicios mayoristas, las ventas bajaron 5% frente a abril del año pasado, mientras que el acumulado de enero y abril mostró una caída del 3,2%. Mientras tanto, contra marzo se registró una baja mensual del 1,1%.

Las ventas medidas a precios corrientes alcanzaron los $ 359.384,1 millones, lo que representa un incremento de 19,7% respecto al mismo mes del año anterior. Los sectores con mayores aumentos fueron “Carnes”, con 40,3%; “Lácteos”, con 26,4%; “Almacén”, con 21,4%; y “Bebidas”, con 20,1%.

Respecto de los medios de pago, el efectivo explicó el 25,4% de las operaciones y tuvo un incremento del 26,6%. Las compras con tarjeta de crédito representaron el 26,1% del total y subieron 14%, mientras que las realizadas con débito abarcaron el 16,4% y registraron una caída del 6,2%. Otros métodos de pago concentraron el 32,1% restante, con un aumento del 30,3%.

Shoppings

En los centros comerciales, las ventas a precios constantes se derrumbaron 5,9% en comparación con abrl del año anterior. En el acumulado del primer cuatrimestre, la baja fue del 5,7%. En términos desestacionalizados, el indicador descendió 0,8% respecto a marzo.

Las ventas totales en supermercados alcanzaron en abril de 2026 los $560.964 millones a precios corrientes, lo que representó un aumento del 12,6% en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con los últimos datos oficiales.

La Ciudad de Buenos Aires fue la jurisdicción que mostró uno de los mayores niveles de facturación, con ventas por $171.349 millones, cifra que implicó un crecimiento interanual del 20,9%. En tanto, los 24 partidos del Gran Buenos Aires registraron operaciones por $177.697 millones, con una suba más moderada del 6,5% respecto de abril de 2025.

Por regiones, la Pampeana concentró ventas por $118.502 millones, lo que significó un incremento del 12,7% en relación con el mismo período del año anterior. A su vez, la Región Cuyo alcanzó una facturación de $38.452 millones, con una mejora interanual del 17,6%, ubicándose entre las zonas con mejor desempeño.

En el norte y sur del país, los resultados fueron más heterogéneos. La Región Norte contabilizó ventas por $28.238 millones, con un crecimiento del 3,3%, mientras que la Patagonia registró $26.727 millones, lo que representó una suba del 10,3% frente a abril del año pasado.