Suecia aprenderá de la goleada sufrida ante Países Bajos, afirma su seleccionador

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos vs Suecia

Suecia puede sacar algunas conclusiones positivas de las ocasiones que crearon sus jugadores, pero aprenderá del lento comienzo que tuvo ‌ante una selección neerlandesa superior, ‌tras la derrota por 5-1 sufrida el sábado en su partido del Grupo F del Mundial, dijo el seleccionador Graham Potter.

Dos goles de Brian Brobbey en los primeros 17 minutos, otros dos de Cody Gakpo en la segunda parte y un tanto de Crysencio Summerville en los últimos compases ayudaron a Países Bajos a lograr la impresionante ​victoria sobre Suecia.

Los ⁠suecos -llenos de optimismo tras golear a Túnez por 5-1 en su ‌primer partido- perdieron el balón con demasiada facilidad y no ⁠pudieron contener a los neerlandeses, aunque empezaron ⁠a crear ocasiones tras la primera pausa para hidratarse.

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"Hemos perdido ante el mejor equipo, sin duda", dijo Potter. "El marcador es un poco duro para ⁠nosotros, pero a veces eso ocurre en el fútbol, sobre ​todo con la calidad del rival al que ‌nos enfrentamos".

"No tuvimos un buen comienzo, ‌lo que te hace ir por detrás en el marcador ⁠y acaba afectando al estado de ánimo. Tras la primera pausa, pensamos que lo hicimos realmente bien. Ajustamos un poco las cosas, lo que nos ayudó a mejorar".

Países Bajos lidera el Grupo F con ​cuatro puntos ‌y Suecia se quedó con tres luego de dos partidos. Japón y Túnez se enfrentarán en Monterrey más tarde este sábado.

Esto hace que el último partido de la fase de grupos ante Japón sea crucial para las posibilidades de Suecia ⁠de pasar a la fase eliminatoria del torneo -una misión que requerirá emular a los neerlandeses a la hora de materializar las ocasiones, dijo Potter.

"Tuvimos algunas buenas oportunidades y disparos", dijo Potter. "Pero ellos fueron más precisos. Sus remates fueron más letales, por así decirlo, y los nuestros probablemente no lo fueron tanto, lo cual puede pasar".

Suecia realizó 16 intentos de gol frente ‌a los 10 de Países Bajos, y tuvo más remates a los tres palos, pero, aparte de un tiro de Anthony Elanga en la segunda parte, no consiguió anotar.

Viktor Gyokeres fue el principal peligro para Suecia al principio del partido con un tiro libre y un disparo con ‌efecto que puso a prueba al portero neerlandés Bart Verbruggen.

Yasin Ayari también tuvo una ocasión para meter a Suecia de nuevo en el partido en la ‌primera parte, pero ⁠no pudo controlar el balón con el pecho cuando solo tenía que batir al portero.

"Nos quedaremos con lo ​positivo, y habrá aspectos positivos, pero al mismo tiempo, también tenemos que asegurarnos de defender mejor de lo que lo hicimos", dijo Potter.

Con información de Reuters