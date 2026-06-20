Koeman puede dormir tranquilo después de que selección neerlandesa arrollara a Suecia

El seleccionador de los Países Bajos, Ronald Koeman, celebra tras el partido junto a Bart Verbruggen

​La contundente victoria de los Países Bajos en el Mundial el sábado ha dado tranquilidad al seleccionador Ronald Koeman, ya que una ‌delantera muy incisiva hizo trizas ‌a Suecia y acercó a los neerlandeses a la siguiente ronda.

Su juego ofensivo se caracterizó por una precisión impresionante: Brian Brobbey y Cody Gakpo marcaron dos goles cada uno, y el suplente Crysencio Summerville añadió el quinto en una emocionante victoria 5-1.

"Con ese primer gol se vio todo lo que uno quiere ver", dijo Koeman, refiriéndose al preciso centro de ​Gakpo y al remate ⁠de Brobbey que dio a los Países Bajos una rápida ventaja ‌en el minuto cinco. "Fue un pase fantástico de Cody, ⁠y nos dio un comienzo fantástico. Eso ⁠te da confianza".

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Los neerlandeses habían dejado escapar la ventaja en dos ocasiones en el debut por el Grupo F frente a Japón, por lo que ⁠los tres puntos -y el enorme impulso a su diferencia de goles- ​fueron muy bien recibidos.

"Sí, claro, lo necesitábamos. Cuando ‌empiezas un torneo, quieres empezar bien. ‌Te da tranquilidad", dijo Koeman en la rueda de prensa posterior ⁠al partido. "También teníamos un poco más de presión para ganar. De lo contrario, todo se decidiría en el último partido de la fase de grupos, y eso es algo que no quieres".

"Hicimos muchas cosas bien, pero, ​a pesar ‌de la victoria por 5-1, se nota que, en ciertos momentos, cuando el rival cambió su forma de jugar, tardamos demasiado en darnos cuenta", aseguró.

"Ha sido una buena victoria, pero han pasado suficientes cosas como para decir: 'algo tiene que mejorar'. De lo ⁠contrario, habríamos jugado un partido perfecto. Este se ha quedado muy cerca de eso", añadió.

Entre los motivos de preocupación se encontraba Donyell Malen en la banda derecha, que jugó más abierto tras un cambio de posición con Brobbey, al que se prefirió como delantero centro.

Malen no siempre tomó las decisiones defensivas correctas, señaló Koeman, y fue sustituido en el descanso por Summerville, que no ‌había sido titular debido a una leve molestia en el tendón de la corva.

"Creo que Summerville es más sólido en defensa. Hablamos mucho con los jugadores sobre la importancia de reconocer más rápidamente los cambios tácticos sobre el terreno de juego. Entiendo que la sustitución sea difícil para Donyell, pero ‌esto es fútbol de alto nivel. Lo que importa es el rendimiento del equipo".

"Antes del partido me senté con él y le expliqué por qué jugaría por ‌la derecha y ⁠que tendría libertad para recortar hacia dentro, ya que no es un extremo derecho natural", relató.

"Desde luego, no se está ​convirtiendo a Donyell en chivo expiatorio; incluso podría ser titular como delantero en el próximo partido. Brobbey tenía algunos problemas leves en los isquiotibiales", añadió Koeman.

Con información de Reuters