Robo del material radioactivo: abren una investigación penal en Rosario

La Unidad Fiscal Rosario abrió una investigación penal por la desaparición de una cápsula de Cesio-137 (isótopo radiactivo artificial que tiene usos industriales y de calibración de equipos de medicina nuclear). El material fue robado de un Instituto médico de la ciudad santafesina.

Según informó la dependencia judicial, la investigación quedó a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, con funciones de coordinador de Distrito, y la participación de la fiscal Soledad García, titular del Área de Atención Inicial.

Qué es el Cesio-137

El Cesio-137 es un elemento radiactivo artificial que se genera como subproducto de la fisión nuclear en reactores y armas nucleares. Emite radiación gamma, altamente penetrante y tiene usos industriales y médicos, fundamentalmente para diagnósticos y tratamientos oncológicos.

En el caso, los representantes del Ministerio Público Fiscal ordenaron la toma de declaraciones testimoniales al personal del instituto cardiológico donde estaba la cápsula y dispusieron el relevamiento de cámaras de videovigilancia. Además, ayer se realizó una inspección ocular en la clínica.

La fiscalía recibió también el informe técnico de la División Riesgo Radiológico y Nuclear de la Superintendencia de Bomberos de Policía Federal Argentina (PFA) respecto al grado real de peligrosidad y sobre los antecedentes de uso en atentados al material radiactivo sustraído.

De acuerdo al informe técnico, esa fuente radioactiva es utilizada habitualmente para la calibración de equipos de laboratorio en servicios de medicina nuclear. Es una fuente del tipo “abierta”, por lo que presenta un riesgo de irradiación, contaminación e incorporación. Posee “una baja actividad”, lo que se traduce en principio, en un bajo valor de dosis de radiación que puede entregar al cuerpo.

Al consultar la tabla de radionucleidos recomendada por el Organismo Internacional de Energía Atómica, se estableció que el radionucleido Cesio-137 es un emisor Beta, y que la radiación gamma proviene de su “hija” de decaimiento, el Bario-137 metaestable, que posee un período de semidesintegración de 30 años y ocho meses. Con esta información, se calculó que han transcurrido 19 años desde la referencia de la actividad.

La fuente de calibración compuesta por Cesio-137, se trata de un elemento en forma de gel, contenida en un envase plástico transparente que, a su vez, se resguardaba dentro de una capsula blindada de plomo de 12 centímetros de alto y unos 10 centímetros de ancho.

En ese informe se concluyó que la sustancia posee una “baja actividad”, lo que se traduce en principio en un bajo valor de dosis de radiación. No obstante, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) activó un protocolo de advertencia a toda la población para tomar medidas precautorias ante su hallazgo y los riesgos de una incorrecta manipulación. Además, indicaron que en caso de encontrarla, deben avisarlo a los siguientes números telefónicos: guardia Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas (SIER): (011)-154-4718686; (011)-154-4703839; (011)-154-4214581.