Ver Túnez vs. Japón en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV del Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

La selección de Túnez en el Mundial 2026. (Crédito de foto: EFE)

La Copa del Mundo 2026 continúa dando mil emociones y el Grupo F se prepara para un choque que captará la atención de muchos fanáticos. La selección de Túnez se verá las caras con el dinámico y técnico combinado de Japón, en un partido donde ambos necesitan sumar con urgencia para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación. El esperado encuentro se disputará el próximo domingo 21 de junio de 2026 a la 01:00 de la madrugada (hora de Argentina) en el imponente Estadio de Monterrey (Estadio BBVA), ubicado en México.

Los peligros de las transmisiones piratas

Con la expectativa al máximo por ver en acción a los Samuráis Azules y a las Águilas de Cártago, las ofertas de enlaces rápidos en internet crecen de forma alarmante. Sin embargo, intentar ver este partido en vivo a través de plataformas clandestinas como Fútbol Libre o la aplicación Xuper TV es una decisión sumamente peligrosa debido a su absoluta ilegalidad. Estos sitios web operan de forma pirata, retransmitiendo señales internacionales sin contar con los derechos comerciales ni las autorizaciones obligatorias que exige la FIFA.

Al elegir estas vías fraudulentas, el usuario se expone de manera directa a severos riesgos informáticos, ya que estas aplicaciones suelen ser fachadas para la distribución de software malicioso (malware) y virus. Quienes ingresan a estos enlaces corren el riesgo de sufrir el robo de datos personales, contraseñas privadas e información bancaria sensible. Además, desde el aspecto técnico, la experiencia resulta frustrante debido a las constantes publicidades invasivas, las caídas intermitentes de la señal y un molesto retraso en el audio que suele arruinar los festejos de los goles.

Japón se perfila como una de las selecciones favoritas del Mundial 2026. (Crédito de foto: EFE)

Canales oficiales para ver el partido

Para disfrutar del duelo entre asiáticos y africanos con una calidad de imagen impecable y, sobre todo, con total seguridad digital, los aficionados en Argentina disponen de opciones legales. Algunas cadenas que poseen los derechos oficiales garantizan una transmisión completamente fluida, relatos profesionales y la protección absoluta de los datos.

El compromiso se podrá seguir de forma legal en vivo a través de la señal de DSports y su plataforma digital DGO, que ofrece una cobertura integral de todo el torneo. Otra alternativa moderna para dispositivos móviles y televisores inteligentes es el servicio de streaming Paramount+. Asimismo, la clásica plataforma de Flow y la tradicional pantalla de TyC Sports (junto a su aplicación TyC Sports Play) transmitirán el evento con la máxima fidelidad técnica. Vivir la fiesta del Mundial requiere la sensatez de elegir siempre los canales autorizados.