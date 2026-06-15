Pausas hidratación en Mundial avivan debate, con jugadores y técnicos divididos sobre la nueva regla

El seleccionador español, Luis De La Fuente, da instrucciones a los jugadores de España durante la pausa para hidratarse ante Cabo Verde

Las pausas de ​tres minutos para hidratación impuestas por la FIFA en el Mundial están resultando tan controvertidas como refrescantes, con jugadores divididos sobre las interrupciones que algunos dicen que rompen el ritmo, mientras que ‌los entrenadores las aprovechan como tiempos muertos ‌tácticos.

Los descansos se introdujeron tras el sofocante Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos el año pasado, cuando las altas temperaturas y la humedad asfixiante avivaron la preocupación entre jugadores, entrenadores y aficionados.

Los partidos cuentan con pausas de hidratación alrededor del minuto 22 de cada tiempo, y la regla divide esencialmente el juego en cuatro cuartos.

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"Creo que las pausas para hidratarse son un poco curiosas porque, obviamente, estuve viendo casi todos los partidos (...) Ir a los anuncios cada vez no me gusta mucho", dijo a periodistas el capitán ​de Países Bajos, Virgil van Dijk.

"Creo ⁠que para los espectadores neutrales por TV tampoco es lo ideal. Así que, si hace mucho ‌calor, obviamente será bueno incluirlos, pero, en mi opinión, creo que hay que analizarlo ⁠en cada partido por separado", agregó.

Aunque no todos los partidos ⁠se juegan durante el día, en la Copa del Mundo se han establecido pausas para hidratación en cada encuentro en aras de la equidad y la uniformidad.

"Como jugador, puede funcionar en ambos sentidos. En algunas ciudades ⁠no hace tanto calor y tal vez no deberíamos hacerlo, pero si se hace en algunas ​ciudades hay que hacerlo en todas", dijo por su parte el centrocampista ‌belga Youri Tielemans.

PAUSA COMERCIAL

Las cadenas de TV pueden emitir ‌anuncios publicitarios 20 segundos después de que el árbitro señale una pausa para hidratación, pero deben ⁠retomar la transmisión en directo 30 segundos antes de la reanudación.

Sin embargo, algunas cadenas, como la británica ITV y la española Telemundo, optaron por no emitir anuncios para preservar la lógica del directo y que los aficionados puedan ver la interacción entre los jugadores y el entrenador.

Los críticos afirman que las pausas para ​hidratarse también pueden ‌tener un efecto adverso en los equipos, afectando su ritmo de juego.

Curazao, que debutaba en la Copa del Mundo, estaba en un sueño cuando Livano Comenencia empató contra Alemania en su primer partido del Grupo E en el minuto 21, pero el árbitro señaló una pausa para hidratación poco después, lo que permitió al entrenador alemán Julian Nagelsmann motivar a sus ⁠hombres para lograr una victoria 7-1.

"Para mí, es más un descanso para el entrenador que un descanso para refrescarme, así que para mí es muy importante. Durante los dos partidos amistosos que jugamos (...) fue interesante dar información táctica al equipo", dijo el director técnico de Bélgica, Rudi Garcia.

"Quizás si estamos en un buen momento, en buena racha, tal vez pueda interrumpirse, así que también veremos. Para mí, es algo muy positivo, por ejemplo, cuando hace calor, este descanso para hidratarse siempre será importante", apuntó.

¿PAUSAS MÁS LARGAS?

El seleccionador francés, Didier Deschamps, también dijo que es una ‌oportunidad para hablar con sus jugadores y "ajustar un par de cosas" antes de la reanudación de las acciones.

"Básicamente, tenemos cuatro cuartos. Los entrenadores se adaptan a esta nueva realidad", señaló.

Por otro lado, los expertos médicos creen que las pausas para hidratarse son necesarias y que deben durar mucho más de tres minutos.

"La pausa para hidratación en cada mitad debe durar absolutamente más de tres minutos. Al menos cinco minutos por pausa, y preferiblemente seis", ‌dijo Douglas Casa, director ejecutivo del Instituto Korey Stringer, que desarrolla estrategias prácticas para prevenir la muerte súbita en el deporte.

Según Mike Tipton, del Laboratorio de Ambientes Extremos de la Universidad de Portsmouth, la petición de prolongar las pausas ‌para el trabajo surge ⁠en medio de una creciente alarma por los riesgos relacionados con el calor.

"Tal como están las cosas, y debido en parte al aumento del estrés térmico ambiental provocado por ​el cambio climático, es probable que algunas de las sedes del Mundial superen el umbral recomendado de 'alto riesgo' relacionado con el calor, especialmente durante los partidos que se jueguen por la tarde", señaló.

Con información de Reuters