Misiles dirigidos contra refinerías de petróleo sauditas fueron derribados: fuentes

Se elevan humo y llamas tras una explosión en Bandar Abbas.

Los sistemas de defensa aérea de Arabia Saudita interceptaron el sábado dos misiles balísticos lanzados desde Yemen que tenían como objetivo las refinerías de petróleo de Yanbu, en el mar Rojo, según informaron fuentes ‌de seguridad griegas a Reuters, un día después ‌de que las fuerzas estadounidenses lanzaran nuevos ataques aéreos contra Irán.

La defensa civil saudita había emitido varias alertas para Yanbu y, posteriormente, informó que el peligro había pasado. La defensa civil también emitió una alerta para la ciudad portuaria de Jizan, situada a unos 1.000 km (620 millas) al sur, cerca de la frontera con Yemen.

No hubo informes oficiales inmediatos sobre daños.

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El sistema de defensa fue operado por personal militar griego, según las fuentes. Grecia tiene desplegada en Arabia Saudita desde 2021 una batería de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense, en virtud de un acuerdo para ayudar a ​proteger la infraestructura energética del reino.

Más ⁠tarde, el sábado, el sistema "Patriot" griego también derribó un dron en la región de Yanbu que había sido ‌lanzado desde Yemen, según informaron fuentes de seguridad griegas.

TRUMP AMENAZA CON UN "CASTIGO SEVERO" PARA IRÁN ⁠Y YEMEN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el viernes ⁠un "castigo militar severo" para Teherán y sus aliados hutíes en Yemen, después de que los hutíes afirmaran haber atacado el jueves dos petroleros sauditas en el Mar Rojo.

Los hutíes, que controlan el norte y el oeste de Yemen, han declarado ⁠un bloqueo naval contra Arabia Saudita. El reino ha estado desviando cada día millones de barriles de petróleo ​a través de un oleoducto hacia el mar Rojo para eludir el bloqueo casi ‌total que Irán impone al estrecho de Ormuz, en ‌el Golfo.

Una coalición liderada por Arabia Saudita que ha estado combatiendo a los hutíes en Yemen afirmó que ⁠había atacado instalaciones militares hutíes en los últimos días tras los ataques contra los petroleros sauditas .

El ejército estadounidense había lanzado ataques aéreos contra Irán a última hora del jueves y a primera hora del viernes, la decimotercera noche consecutiva de ataques, pero no se han registrado nuevos ataques estadounidenses este sábado.

Una tregua provisional destinada a poner fin a ​la guerra se rompió ‌de hecho hace dos semanas, cuando las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos en el sur de Irán en respuesta a la interrupción iraní del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Teherán ha respondido con ataques contra instalaciones militares estadounidenses en países árabes vecinos.

Trump ha amenazado en los últimos días con ampliar el abanico de objetivos para incluir centrales energéticas y puentes iraníes, enviar fuerzas terrestres para tomar ⁠el control de su centro petrolero de la isla de Kharg y bombardear una instalación subterránea profunda relacionada con el programa nuclear conocida como «Pickaxe Mountain».

El viernes, sin embargo, Trump afirmó que aún no había tomado una decisión sobre nuevos ataques de gran envergadura.

"Estamos hablando con ellos", declaró a los periodistas en la Casa Blanca. "Creo que van en serio. Creo que… se están mostrando, con diferencia, más serios de lo que les hemos visto nunca, pero eso no significa que lleguemos a ese punto".

PUNTOS DEL PETRÓLEO MUNDIAL

Cuando se le preguntó cuál era la estrategia de salida de la guerra con Irán, Trump respondió: "Hay una ‌salida militar en la que simplemente seguimos adelante tal y como estamos, e incluso podemos intensificar los ataques, y eso supone destruir todo lo que tienen. O hay una estrategia más inteligente que consiste en llegar a un acuerdo".

Añadió: "Estamos preparados y listos para actuar. Estamos listos para entrar en acción".

La clave del estrecho de Ormuz, la entrada al Golfo, ha sido hasta ahora el epicentro de una guerra que ha causado miles de muertos en casi cinco meses, ha avivado la ‌inflación mundial y ha alimentado los temores de una recesión económica.

El bloqueo hutí del mar Rojo supone una importante escalada del conflicto que amenaza con perturbar aún más el suministro mundial de petróleo. Los precios del petróleo Brent del mar del Norte se ‌dispararon esta semana hasta los ⁠100 dólares por barril por primera vez desde mayo.

Según algunas fuentes, Pakistán está explorando una vía para reactivar las conversaciones estancadas entre EEUU e Irán con el fin de poner fin ​a la guerra, tras la iniciativa de China.

Las conversaciones exploratorias tuvieron lugar durante la visita del ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, a Islamabad esta semana, su segunda visita en los últimos diez días, según indicaron tres fuentes pakistaníes.

(Reportaje de Bo Erickson, Idrees Ali, Phil Stewart y Timour Azhari; redacción de Kim Coghill; edición de Clarence Fernández y Kevin Liffey)