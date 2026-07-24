EN VIVO
RELOJES

Salud digital al límite: Samsung presentó sus nuevos relojes inteligentes con IA y una función inédita

Samsung presentó en el Galaxy Unpacked de Londres el Galaxy Watch Ultra2 y el Galaxy Watch9, los dos nuevos smartwatches de la compañía.

24 de julio, 2026 | 12.16

Samsung dejó claro en Londres cuál es su apuesta para los próximos meses. El Galaxy Watch Ultra2 y el Galaxy Watch9 comparten el mismo motor -la plataforma Qualcomm Snapdragon Wear Elite-, pero apuntan a dos perfiles de usuario muy distintos. Uno, para quienes llevan la salud al extremo. Otro, para quienes quieren un compañero de bienestar para el día a día. Ambos tienen en común la profundización del rol de la IA en la interpretación de los datos de salud.

Galaxy Watch Ultra2: la novedad más grande es bajo el agua

El Ultra2 se convierte en el primer Galaxy Watch con certificación de buceo profesional (EN13319), gracias a una colaboración con Mares, referente mundial en equipos de buceo. Cuando el usuario entra al agua, el reloj registra automáticamente profundidad, tiempo de inmersión y temperatura, con velocidades de ascenso y descenso en tiempo real y tiempo de descompresión de seguridad. Esta función estará disponible a fin de año mediante una app descargable.

En cuanto al hardware, el Ultra2 impone un nuevo estándar en la línea: batería de 800 mAh (35% más grande que la generación anterior), pantalla de 5.000 nits —un récord en smartwatches— que garantiza legibilidad a plena luz solar, y un diseño que es un 12% más delgado que su predecesor a pesar de la batería más grande. La correa tiene una nueva estructura de bolsas de aire que la hace un 26% más liviana.

Las funciones de salud del Ultra2: Trail Run y guía de hidratación

Para los corredores de trail, el Ultra2 suma una función exclusiva que ofrece datos de elevación en tiempo real, progreso de ascenso y distancia acumulada de subida y bajada. Y durante entrenamientos intensos, la guía de hidratación calcula la ingesta recomendada de líquidos en tiempo real basándose en la pérdida de sudor en relación con el peso corporal.

MÁS INFO

Galaxy Watch9: apnea del sueño con tres niveles y signos vitales integrados

El Watch9 está pensado para el usuario que quiere gestionar su salud sin el perfil extremo del Ultra2. Viene en dos tamaños (40 y 44 mm), con una batería un 20% más grande que la generación anterior y cuerpo más delgado. La función de apnea del sueño recibió una actualización significativa: el algoritmo de IA ahora categoriza las interrupciones respiratorias en tres niveles de severidad, perfeccionando la capacidad de detección que le valió a Samsung la primera autorización De Novo de la FDA en 2024.

En la pantalla de Signos Vitales, el reloj integra cinco métricas simultáneas medidas durante el sueño: frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura de la piel y saturación de oxígeno, para establecer una línea base personalizada y detectar cambios significativos en la salud. La Puntuación de Salud del Corazón combina todo eso con el nivel de actividad, el sueño, la composición corporal y las tendencias de estrés en un único número fácil de entender.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Xuper TV
Ver películas y series por Xuper TV, Magis TV y Cuevana gratis online es ilegal: cuáles son los riesgos
Las más vistas