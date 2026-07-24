Salud digital al límite: Samsung presentó sus nuevos relojes inteligentes con IA y una función inédita

Samsung dejó claro en Londres cuál es su apuesta para los próximos meses. El Galaxy Watch Ultra2 y el Galaxy Watch9 comparten el mismo motor -la plataforma Qualcomm Snapdragon Wear Elite-, pero apuntan a dos perfiles de usuario muy distintos. Uno, para quienes llevan la salud al extremo. Otro, para quienes quieren un compañero de bienestar para el día a día. Ambos tienen en común la profundización del rol de la IA en la interpretación de los datos de salud.

Galaxy Watch Ultra2: la novedad más grande es bajo el agua

El Ultra2 se convierte en el primer Galaxy Watch con certificación de buceo profesional (EN13319), gracias a una colaboración con Mares, referente mundial en equipos de buceo. Cuando el usuario entra al agua, el reloj registra automáticamente profundidad, tiempo de inmersión y temperatura, con velocidades de ascenso y descenso en tiempo real y tiempo de descompresión de seguridad. Esta función estará disponible a fin de año mediante una app descargable.

En cuanto al hardware, el Ultra2 impone un nuevo estándar en la línea: batería de 800 mAh (35% más grande que la generación anterior), pantalla de 5.000 nits —un récord en smartwatches— que garantiza legibilidad a plena luz solar, y un diseño que es un 12% más delgado que su predecesor a pesar de la batería más grande. La correa tiene una nueva estructura de bolsas de aire que la hace un 26% más liviana.

Las funciones de salud del Ultra2: Trail Run y guía de hidratación

Para los corredores de trail, el Ultra2 suma una función exclusiva que ofrece datos de elevación en tiempo real, progreso de ascenso y distancia acumulada de subida y bajada. Y durante entrenamientos intensos, la guía de hidratación calcula la ingesta recomendada de líquidos en tiempo real basándose en la pérdida de sudor en relación con el peso corporal.

Galaxy Watch9: apnea del sueño con tres niveles y signos vitales integrados

El Watch9 está pensado para el usuario que quiere gestionar su salud sin el perfil extremo del Ultra2. Viene en dos tamaños (40 y 44 mm), con una batería un 20% más grande que la generación anterior y cuerpo más delgado. La función de apnea del sueño recibió una actualización significativa: el algoritmo de IA ahora categoriza las interrupciones respiratorias en tres niveles de severidad, perfeccionando la capacidad de detección que le valió a Samsung la primera autorización De Novo de la FDA en 2024.

En la pantalla de Signos Vitales, el reloj integra cinco métricas simultáneas medidas durante el sueño: frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura de la piel y saturación de oxígeno, para establecer una línea base personalizada y detectar cambios significativos en la salud. La Puntuación de Salud del Corazón combina todo eso con el nivel de actividad, el sueño, la composición corporal y las tendencias de estrés en un único número fácil de entender.