Gama alta al alcance de todos: la decisión de Motorola que revoluciona el mercado de celulares en Argentina

La brecha entre la gama media y la gama alta en celulares se achica con cada generación, y Motorola aceleró ese proceso de forma deliberada. La lógica de la compañía es clara: democratizar herramientas avanzadas que antes exigían un desembolso importante, para que más usuarios puedan acceder a conectividad sin contacto, edición de fotos con IA y productividad multipantalla sin pagar el precio premium de los topes de gama.

NFC en más modelos: pagos sin contacto y movilidad urbana

La expansión del NFC es el cambio más concreto y más inmediato para el día a día. El moto g max, el g47, el g67 y el g77 se suman al ecosistema de pagos sin contacto de Motorola, lo que permite transformar el celular en una billetera digital para compras en comercios y también para sistemas de movilidad urbana compatibles. Hasta hace no mucho, el NFC era casi exclusivo de la gama alta. Ahora llega a modelos con precios notablemente más accesibles.

Moto AI y Google Photos: edición inteligente en más manos

La inteligencia artificial de Motorola también se amplía hacia abajo en la pirámide de precios. Funciones como el Magic Editor, el borrador mágico y la optimización inteligente de retratos —integradas con Google Photos— llegan progresivamente a modelos de la familia edge 70, el moto g17 y el moto g77.

Sumado a eso, la función Daily Drops muestra en la pantalla principal del dispositivo recuerdos destacados de Google Photos combinados con información contextual como el clima, la agenda y noticias relevantes del día. No es solo edición de fotos: es un asistente visual que convierte la pantalla del celular en un resumen del día.

Smart Connect: el celular como herramienta de trabajo multidispositivo

Smart Connect es la apuesta de Motorola para posicionar sus celulares como aliados de productividad. La plataforma permite conectar el teléfono de forma inalámbrica a televisores, monitores y computadoras para usar el celular como webcam HD, duplicar la pantalla, transferir archivos rápidamente, sincronizar el portapapeles entre el smartphone y la PC o extender la experiencia de escritorio. Modelos como el motorola edge 70 y el moto g77 ya tienen acceso a estas funciones para usuarios que necesitan un teléfono preparado para trabajo híbrido y entretenimiento en cualquier pantalla.

Carga TurboPower y diseño con materiales premium

La autonomía también fue parte de la actualización. La carga TurboPower de 30W del moto g77 y el moto g max permite recuperar batería para pasar el día entero con apenas unos minutos conectado al cargador.

En cuanto al diseño, Motorola trasladó acabados de cuero vegano, texturas inspiradas en gamuza y colores desarrollados junto a Pantone a modelos más accesibles como el moto g17. El resultado es un dispositivo que no solo tiene mejores funciones, sino que también se ve y se siente más premium en la mano.