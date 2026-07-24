ANSES: requisitos y quiénes pueden cobrar el extra de $150.000 de julio 2026

El aumento que reciben de ANSES en julio pensionados

Durante julio, miles de familias reciben un pago adicional de hasta $149.425 junto con las prestaciones que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Se trata de la Prestación Alimentar, un beneficio administrado por el Ministerio de Capital Humano destinado a reforzar los ingresos de hogares con niños, adolescentes, personas con discapacidad y embarazadas.

El pago no requiere una inscripción específica. ANSES identifica automáticamente a los beneficiarios mediante el cruce de información con las bases oficiales y deposita el dinero en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal.

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Quiénes pueden cobrar el extra de ANSES en julio

La Prestación Alimentar alcanza a los siguientes grupos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

Personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

Titulares de la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva.

El beneficio se otorga automáticamente cuando la persona cumple con las condiciones. No es necesario completar formularios, realizar una inscripción ni concurrir a una oficina de ANSES.

ANSES: de cuánto es la Prestación Alimentar en julio de 2026

El monto depende de la cantidad de hijos que integran el grupo familiar. Durante julio, los valores son los siguientes:

Titulares de la AUE: $72.250.

$72.250. Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres hijos o más: $149.425.

El importe más alto corresponde a los hogares con tres o más hijos alcanzados por el programa. Por eso, el denominado extra de $150.000 es, en realidad, un pago de $149.425.

Cuáles son los requisitos para cobrar

Para acceder a la Prestación Alimentar es necesario cumplir con alguna de las condiciones previstas por el programa y tener actualizada la información personal y familiar en ANSES. Entre los principales requisitos se encuentran:

Cobrar la AUH por hijos de hasta 17 años.

Percibir la AUE.

Cobrar la AUH por discapacidad.

Ser titular de una Pensión No Contributiva para madres de siete hijos.

Tener correctamente registrados los vínculos familiares.

Contar con una cuenta bancaria o medio de cobro informado ante ANSES.

Cuando la persona reúne las condiciones, el organismo incorpora el beneficio de oficio.

ANSES: cómo cobrar un ingreso extra

Cómo saber si corresponde el pago

Los titulares pueden consultar si la Prestación Alimentar fue incluida en su liquidación desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma se puede revisar:

La sección “Mis Cobros”.

La fecha de acreditación.

Las prestaciones incluidas en la liquidación.

Los datos personales y familiares registrados.

La cuenta bancaria declarada.

Si el beneficio no aparece pese a cumplir los requisitos, conviene verificar que los hijos y demás vínculos familiares estén correctamente acreditados.

Cuándo se cobra el extra de $149.425

La Prestación Alimentar no tiene un calendario independiente. El dinero se deposita en la misma fecha y cuenta bancaria en la que se acredita la AUH, la AUE o la Pensión No Contributiva correspondiente. Por ese motivo, el día de cobro depende de la terminación del DNI del titular y del cronograma oficial de la prestación principal.

Qué hacer si no se acredita

Ante una falta de pago, ANSES recomienda revisar primero la información cargada en el sistema. Es importante controlar el domicilio, los datos de contacto, la composición del grupo familiar y el medio de cobro.

Si existe una inconsistencia, algunos datos pueden modificarse desde Mi ANSES. Cuando la gestión no está habilitada de forma virtual, el titular deberá solicitar un turno y presentar la documentación correspondiente en una oficina del organismo.