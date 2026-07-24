Cuánto cobran los jubilados que reciben la mínima con aumento y bono en agosto 2026

Jubilaciones y pensiones: el aumento de agosto

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán en agosto de 2026 un nuevo aumento del 1,89%, en línea con la fórmula de movilidad vigente.

La actualización toma como referencia la inflación de junio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, continuará vigente el bono extraordinario de $70.000, que se sumará al haber mensual de los beneficiarios de menores ingresos. Con ambos conceptos, quienes cobran la jubilación mínima recibirán en agosto un total de $489.775,92.

De cuánto es la jubilación mínima en agosto de 2026

El haber mínimo pasará de $411.989,33 en julio a $419.775,92 en agosto como resultado de la actualización mensual del 1,89%. A ese importe se añadirá el bono extraordinario de $70.000, por lo que la liquidación quedará conformada de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,92.

$419.775,92. Bono extraordinario: $70.000.

$70.000. Total a cobrar: $489.775,92.

El aumento se aplicará únicamente sobre el haber previsional. El bono continuará como una suma fija, por lo que no se actualizará según la movilidad mensual.

Jubilados y pensionados en agosto

Quiénes reciben el bono completo

El refuerzo de $70.000 se abonará de manera completa a quienes perciban la jubilación mínima. Los jubilados y pensionados que cobren un haber superior al mínimo, pero inferior al total de $489.775,92, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. En cambio, quienes tengan ingresos previsionales iguales o superiores a ese límite no accederán al refuerzo extraordinario.

El pago se realizará automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de completar una inscripción o efectuar un trámite ante ANSES.

Cómo quedan la PUAM y las Pensiones No Contributivas

La actualización del 1,89% también alcanzará a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez. Los nuevos montos serán:

Pensión Universal para el Adulto Mayor

PUAM: $335.821,74.

$335.821,74. Bono: $70.000.

$70.000. Total: $405.821,74.

Pensiones No Contributivas

PNC por Invalidez y Vejez: $293.842,15.

$293.842,15. Bono: $70.000.

$70.000. Total: $363.842,15.

Qué otras prestaciones aumentan en agosto

La movilidad también impactará sobre las asignaciones familiares y sociales administradas por ANSES.

Los valores previstos son:

Asignación Universal por Hijo: $150.847,13.

$150.847,13. AUH por Hijo con Discapacidad: $491.172,97.

$491.172,97. Asignación Familiar por Hijo del primer rango: $75.432,22.

En el caso de la AUH, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto total y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta correspondiente.

ANSES: cuánto se cobra en agosto haberes

Por qué el aumento efectivo es menor para quienes cobran la mínima

Aunque el haber previsional aumentará un 1,89%, el ingreso total de quienes cobran la mínima tendrá una mejora porcentual menor debido a que el bono permanece congelado en $70.000.

Al no actualizarse el refuerzo, la suba se aplica solamente sobre una parte del ingreso mensual. Esto reduce el incremento efectivo que perciben los beneficiarios de menores ingresos frente a quienes cobran jubilaciones superiores y no dependen del bono extraordinario.

Cuándo se cobra la jubilación de agosto

ANSES abonará los haberes de agosto según el calendario organizado por terminación de DNI y nivel de ingresos. Quienes cobran la jubilación mínima percibirán el haber actualizado y el bono en la misma fecha de acreditación. El organismo publicará el cronograma completo para que cada titular pueda consultar cuándo tendrá disponible el dinero en su cuenta bancaria.