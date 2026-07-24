Cuánto cobran los jubilados que reciben la mínima con aumento y bono en agosto 2026

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán en agosto de 2026 un nuevo aumento del 1,89%, en línea con la fórmula de movilidad vigente.
La actualización toma como referencia la inflación de junio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, continuará vigente el bono extraordinario de $70.000, que se sumará al haber mensual de los beneficiarios de menores ingresos. Con ambos conceptos, quienes cobran la jubilación mínima recibirán en agosto un total de $489.775,92.
De cuánto es la jubilación mínima en agosto de 2026
El haber mínimo pasará de $411.989,33 en julio a $419.775,92 en agosto como resultado de la actualización mensual del 1,89%. A ese importe se añadirá el bono extraordinario de $70.000, por lo que la liquidación quedará conformada de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $419.775,92.
- Bono extraordinario: $70.000.
- Total a cobrar: $489.775,92.
El aumento se aplicará únicamente sobre el haber previsional. El bono continuará como una suma fija, por lo que no se actualizará según la movilidad mensual.
Quiénes reciben el bono completo
El refuerzo de $70.000 se abonará de manera completa a quienes perciban la jubilación mínima. Los jubilados y pensionados que cobren un haber superior al mínimo, pero inferior al total de $489.775,92, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. En cambio, quienes tengan ingresos previsionales iguales o superiores a ese límite no accederán al refuerzo extraordinario.
El pago se realizará automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de completar una inscripción o efectuar un trámite ante ANSES.
Cómo quedan la PUAM y las Pensiones No Contributivas
La actualización del 1,89% también alcanzará a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez. Los nuevos montos serán:
Pensión Universal para el Adulto Mayor
- PUAM: $335.821,74.
- Bono: $70.000.
- Total: $405.821,74.
Pensiones No Contributivas
- PNC por Invalidez y Vejez: $293.842,15.
- Bono: $70.000.
- Total: $363.842,15.
Qué otras prestaciones aumentan en agosto
La movilidad también impactará sobre las asignaciones familiares y sociales administradas por ANSES.
Los valores previstos son:
- Asignación Universal por Hijo: $150.847,13.
- AUH por Hijo con Discapacidad: $491.172,97.
- Asignación Familiar por Hijo del primer rango: $75.432,22.
En el caso de la AUH, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto total y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta correspondiente.
Por qué el aumento efectivo es menor para quienes cobran la mínima
Aunque el haber previsional aumentará un 1,89%, el ingreso total de quienes cobran la mínima tendrá una mejora porcentual menor debido a que el bono permanece congelado en $70.000.
Al no actualizarse el refuerzo, la suba se aplica solamente sobre una parte del ingreso mensual. Esto reduce el incremento efectivo que perciben los beneficiarios de menores ingresos frente a quienes cobran jubilaciones superiores y no dependen del bono extraordinario.
Cuándo se cobra la jubilación de agosto
ANSES abonará los haberes de agosto según el calendario organizado por terminación de DNI y nivel de ingresos. Quienes cobran la jubilación mínima percibirán el haber actualizado y el bono en la misma fecha de acreditación. El organismo publicará el cronograma completo para que cada titular pueda consultar cuándo tendrá disponible el dinero en su cuenta bancaria.