Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el lunes 27 de julio 2026

A cuánto cotizará el dólar el lunes

El esquema de bandas cambiarias continúa siendo la principal herramienta utilizada por el Gobierno para administrar la evolución del dólar oficial. Bajo este régimen, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente el piso y el techo del corredor cambiario dentro del cual puede fluctuar el tipo de cambio mayorista, mientras la cotización permanezca determinada por la oferta y la demanda.

Según la última actualización publicada por la autoridad monetaria, el techo de la banda cambiaria mantendrá su trayectoria ascendente durante el cierre de esta semana y el comienzo de la próxima. De acuerdo con los valores oficiales, el límite superior alcanzará $1.839,93 el lunes 27 de julio de 2026, estableciendo un nuevo máximo dentro del esquema vigente.

Valor del dólar según el BCRA

Cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar el lunes 27 de julio

De acuerdo con los valores oficiales difundidos por el Banco Central, el techo de la banda cambiaria evolucionará de la siguiente manera:

Viernes 24 de julio: $1.836,23.

$1.836,23. Lunes 27 de julio: $1.839,93.

De esta manera, el límite superior del corredor cambiario continuará incrementándose de forma gradual, en línea con el mecanismo de actualización previsto por el régimen vigente.

Cómo funciona la banda cambiaria del dólar

El régimen cambiario vigente establece un rango de flotación para el dólar oficial mayorista. Mientras la cotización permanezca entre el piso y el techo fijados por el Banco Central, el tipo de cambio puede moverse libremente según la oferta y la demanda, sin intervención obligatoria de la autoridad monetaria. Este mecanismo busca otorgar previsibilidad al mercado cambiario, permitiendo que el dólar fluctúe dentro de límites previamente establecidos.

Si el dólar oficial supera el techo de la banda, el Banco Central queda habilitado para vender reservas internacionales con el objetivo de moderar una eventual aceleración del tipo de cambio. En cambio, si la cotización perfora el piso del corredor, la entidad puede comprar divisas para fortalecer las reservas internacionales y sostener el valor del peso.

Con la actualización correspondiente al inicio de la próxima semana, el nivel de $1.839,93 previsto para el lunes 27 de julio se convierte en la principal referencia del mercado para seguir la evolución del dólar oficial.

A cuánto cotiza el dólar hoy

A cuánto puede llegar el dólar en agosto de 2026

Las consultoras y bancos privados que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también proyectan una continuidad del ajuste gradual del tipo de cambio durante el segundo semestre.

Según el último informe del REM, el dólar oficial minorista promediaría $1.513 durante agosto, por encima del promedio esperado para julio, estimado en $1.482. Las proyecciones reflejan un sendero de depreciación moderada para los próximos meses, en línea con las expectativas del mercado.