Armadores suspenden escalas en puertos ucranianos del mar Negro por temor a ataques rusos

FOTO DE ARCHIVO: Humo se eleva desde un buque civil en llamas, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Odesa

Los armadores ​han suspendido las llegadas de buques a los puertos ucranianos del mar Negro debido a la intensificación de los ataques rusos, informó Kiev, mientras ‌que el presidente Volodímir Zelenski advirtió ‌que Moscú podría intensificar los ataques con el fin de bloquear el principal corredor del país para la exportación de cereales.

En las últimas semanas, Rusia ha bombardeado con misiles y drones las infraestructuras logísticas y portuarias de la región meridional de Odesa. El domingo, un ataque con misiles contra un barco que transportaba maíz causó la muerte de diez personas, en su mayoría extranjeros, informaron las autoridades ​ucranianas.

"Ayer… ni un solo ⁠barco entró en el puerto", dijo Zelenski a periodistas el jueves. "Han estado atacando ‌a todos los barcos. Van a intensificar estos ataques".

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Rusia atacó 28 ⁠buques civiles y causó la muerte de 21 ⁠personas entre el 20 de junio y el 20 de julio, según la fiscalía regional de Odesa, citada por medios locales.

Los armadores —recelosos ante los ataques— han suspendido ⁠temporalmente las llegadas de buques destinados a recoger productos agrícolas en los ​puertos, dijo el miércoles el ministro de Agricultura de Ucrania, ‌Taras Vysotskyi.

"Ucrania, como Estado, no ha impuesto ‌ninguna restricción", declaró Vysotskyi, según recoge Interfax-Ucrania.

La suspensión refleja un rápido deterioro ⁠de la logística portuaria y la capacidad de exportación de Ucrania, aspectos clave para una economía que ha quedado devastada por la guerra de Rusia.

Según han señalado comerciantes y analistas, hasta la semana pasada, Ucrania —uno de los principales productores agrícolas— ​había perdido aproximadamente ‌un tercio de su capacidad para exportar cereales a través de los puertos del mar Negro debido a los ataques.

Moscú dice que está atacando las infraestructuras portuarias y los buques que prestan apoyo al Ejército ucraniano.

"EXISTEN RUTAS ALTERNATIVAS", DICE VYSOTSKYI

Ucrania también ha intensificado los ataques contra buques —en ⁠su mayoría cargados de combustible— en el mar de Azov y el mar Negro, en el marco de una campaña cada vez más amplia destinada a aislar la Crimea ocupada por Rusia y socavar las principales fuentes de ingresos de Moscú.

El miércoles, Rusia impuso una prohibición nocturna temporal de la entrada y salida de buques del puerto de Novorosíisk, su mayor puerto en volumen, que gestiona hasta un tercio de sus exportaciones ‌de cereales.

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones de Ucrania, Andrii Sybiha, calificó los ataques rusos en plena cosecha de "terror económico y humanitario deliberado".

Ucrania ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para el 27 de julio con el fin de abordar el asunto, añadió en X.

Vysotskyi instó a los productores y comerciantes ‌a no precipitarse en las ventas, señalando que la situación podría cambiar rápidamente. También señaló rutas alternativas para las exportaciones a través de los puertos del Danubio y los ‌denominados "puertos secos" del ferrocarril, ⁠afirmando que ambas opciones no se han aprovechado al máximo.

"Un solo día en nuestro mercado no tiene ningún impacto en los volúmenes ​totales de exportación del año. Tampoco lo tiene una semana. Un mes tampoco tiene ningún impacto. Pero varios meses… eso sí que tiene un impacto", afirmó.

Con información de Reuters