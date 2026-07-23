La Rioja Conectada: Internet Para Todos celebrará sus 100 mil clientes y apuesta a la conectividad en la provincia

En el marco de las políticas que impulsa el gobierno de Ricardo Quintela para garantizar el acceso a la información, Internet Para Todos celebra un nuevo hito en su historia al alcanzar los 100 mil clientes en La Rioja.

"Es una forma de agradecer y retribuir al pueblo riojano tanto apoyo y tanta confianza en la empresa", expresó en Medios Provincias, la responsable del Área de Recursos Humanos y Comunicación, Emilia Hunicken, quién destacó que la celebración representa un reconocimiento al acompañamiento de los usuarios.

La propuesta busca agradecer el acompañamiento de los riojanos durante los 18 años de trayectoria de la empresa y contará con espectáculos, actividades recreativas y una transmisión especial para que también puedan participar los clientes del interior provincial. Para conmemorar este logro, la empresa organizó una agenda especial de actividades que culminará con un gran evento abierto a la comunidad y el sorteo de tres automóviles 0 kilómetro entre los usuarios que tengan su servicio al día.

El evento central, denominado "La Rioja Conectada", se realizará el sábado 26 de julio, de 15 a 18 horas, en el Parque de la Ciudad, en el sector ubicado entre las piletas y el Árbol de Navidad. La jornada ofrecerá una propuesta pensada para toda la familia, con espectáculos infantiles, personajes de Disney, presentaciones de K-Pop, música en vivo con artistas riojanos, patio gastronómico y distintas actividades recreativas.

La empresa aclaró que participan tanto quienes cuentan únicamente con el servicio de internet como aquellos que poseen otros servicios contratados, siempre que mantengan su cuenta regularizada. Internet Para Todos recordó que, al momento del sorteo, los potenciales ganadores serán contactados telefónicamente en vivo por Canal 9. Para acceder al premio deberán responder con la frase: "Hola, Internet Para Todos".

Con esta celebración, Internet Para Todos busca compartir con la comunidad riojana un nuevo logro institucional y agradecer la confianza de las miles de familias que acompañaron el crecimiento de la empresa durante sus 18 años de historia.

La historia del programa

Internet Para Todos es la empresa provincial de telecomunicaciones de La Rioja, creada para ampliar el acceso a internet y reducir la brecha digital en todo el territorio riojano, especialmente en localidades donde la inversión privada era limitada o inexistente.

Se trata de una sociedad con participación estatal mayoritaria, impulsada por el Gobierno de La Rioja, que presta servicios de conectividad mediante una red propia de fibra óptica y tecnología inalámbrica. Su objetivo es garantizar el acceso a internet como un servicio estratégico para el desarrollo educativo, productivo, sanitario y económico de la provincia.

Entre sus principales funciones se destacan: brindar servicio de internet de banda ancha a hogares, comercios, empresas e instituciones, expandir la infraestructura de fibra óptica en la provincia, llevar conectividad a zonas rurales y localidades del interior donde otros operadores tienen menor presencia, y prestar servicios de telecomunicaciones al Estado provincial y a organismos públicos.