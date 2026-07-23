Defensa del Consumidor: los reclamos en Santa Fe aumentaron casi un 40% durante el primer semestre

Durante la primera mitad de este año, la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor de Santa Fe registró un total de 6.484 denuncias por parte de los usuarios. Esta cifra representa un incremento cercano al 40% en comparación con los 4.700 reclamos ingresados en el mismo período de 2025, lo que evidencia un notable crecimiento en el volumen de trámites.

La cantidad de presentaciones alcanzado entre enero y junio ya equivale al 66,8% de la totalidad de las denuncias tramitadas a lo largo de todo el año anterior. Desde la dependencia provincial atribuyen esta dinámica a un uso más frecuente de las plataformas de reclamo por parte de la ciudadanía y a un afianzamiento en la confianza hacia los mecanismos de protección estatales.

En el mapa de los conflictos, los servicios financieros se posicionaron nuevamente al frente de las exigencias de los santafesinos, acumulando 1.841 reclamos, lo que equivale al 28% del total general. Dentro de este rubro, una de cada tres presentaciones obedeció al incumplimiento total en la prestación contratada, seguido por la presencia de cláusulas abusivas, la falta de respeto a las ofertas comerciales y los cobros indebidos por servicios cuya baja no fue concretada a tiempo.

Asimismo, la problemática financiera dejó al descubierto situaciones de vulnerabilidad en materia de seguridad, ya que durante este primer semestre la dirección atendió 288 denuncias vinculadas específicamente a fraudes y estafas bancarias o comerciales.

Por detrás del sector financiero, las empresas de servicios de comunicaciones y las compañías de transporte aéreo completaron el podio de los rubros más cuestionados. En el caso de las aerolíneas, se trató de una irrupción novedosa en los primeros puestos del registro provincial, desplazando a sectores como la venta de indumentaria y el incumplimiento de garantías en electrodomésticos, que habían encabezado los reclamos durante 2025.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo remarcaron que el área fue jerarquizada tras la reciente reforma constitucional provincial para optimizar la atención al público. En ese marco, destacaron que en lo que va del año ya se lograron cerrar 449 expedientes mediante acuerdos formales entre las empresas y los consumidores afectados.

Las estafas virtuales impactan de lleno en Santa Fe en medio de una ola de fraudes a nivel global

La provincia de Santa Fe no es ajena a la marea de fraudes digitales que golpea al mundo. Durante el primer semestre de este año, la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor atendió 288 denuncias vinculadas exclusivamente a estafas, un reflejo directo del avance de los ciberdelitos en el territorio santafesino. Esta problemática se enmarca en un escenario local de creciente conflictividad comercial, donde los reclamos totales aumentaron casi un 40% respecto al año pasado y los servicios financieros se ubicaron al frente del ranking con 1.841 presentaciones, representando el 28% de todas las quejas registradas.

El escenario santafesino es la manifestación local de un fenómeno internacional de escala masiva. Según datos de la Alianza Global contra el Fraude, una de cada dos personas en el mundo enfrenta al menos un intento de estafa virtual por semana. Además, el impacto económico global de estas maniobras delictivas alcanza la cifra de un billón de dólares anuales, lo que evidencia la estructura profesionalizada con la que operan las redes de ciberdelincuentes.

En la vida cotidiana de los santafesinos y de la región latinoamericana, los engaños suelen apoyarse en la filtración de datos personales y en el uso de anzuelos adaptados al momento. Entre las trampas más comunes figuran supuestas notificaciones sobre saldos en criptomonedas, falsas promociones relacionadas con el Mundial 2026 y la recepción de instrucciones apócrifas diseñadas para apresurar la decisión de la víctima y evitar que verifique la veracidad del ofrecimiento.

Para ejecutar los robos, los estafadores apelan con frecuencia al vishing, mediante llamadas telefónicas donde simulan ser empleados bancarios para engañar al usuario y arrebatarle sus claves. Otra de las metodologías en auge es el Click Fix, un procedimiento en el que se induce a la persona a presionar un enlace o ejecutar un comando que instala un virus informático en su dispositivo, permitiendo el vaciamiento de cuentas o la extracción de información confidencial.