Denuncian 26 ataques a argentinos en España: golpizas y un apuñalado en Madrid

Violenta agresión a dos argentinos en el subte de Madrid (imagen modificada con IA).

El presidente de la Asociación de Migrantes de Argentina Residentes en España (MARES), Nicolás Cabrera, denunció que la organización recibió 26 episodios de violencia contra argentinos en los últimos 10 días. Según la institución que tiene alcance nacional en el país ibérico, los hechos más graves se produjeron en Madrid y Barcelona. “No lo veíamos venir”, sostuvo Cabrera sobre la tensión que se produjo en medio de la fiebre mundialista.

“Llevamos unos años funcionando y nunca pensamos que nos íbamos a encontrar con lo que tuvimos que gestionar esta última semana y media”, sostuvo Cabrera en diálogo con Radio La Red. En esa línea, el titular de la organización con base en la capital española aseguró que, en la última semana y media, recibieron decenas de denuncias por correo, por teléfono y a través del chat de Instagram.

El titular de Mares señaló que existieron dos denuncias particularmente graves. “Una fue después del partido de Argentina e Inglaterra, antes de la final, donde apuñalaron en el cuello a un chico en la Plaza del Sol”, detalló el titular de Mares. “Es como que te apuñalen en Plaza de Mayo”, graficó sobre la trágica situación que se produjo en Madrid.

Según Cabrera, el otro episodio que causó impacto ocurrió después de la final de la copa del mundo. “En Barcelona se bajaron seis de una camioneta y le pegaron una paliza a un chico. Lo reventaron en el suelo y, si no fuera por una mujer que pasó por ahí, no sabemos cómo hubiera terminado”, subrayó.

El embajador argentino en España le bajo el tono a la problemática

El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, afirmó que la representación diplomática no recibió denuncias formales sobre los presuntos ataques contra ciudadanos argentinos. Según explicó, ni la Embajada ni los seis consulados argentinos en territorio español fueron notificados de episodios de violencia por parte de las autoridades locales.

En declaraciones a Radio Mitre, el diplomático sostuvo que los videos e imágenes que circularon en redes sociales "no representan el clima que se vive en España" y aseguró que la comunidad argentina continúa desarrollando sus actividades con normalidad. No obstante, aclaró que cualquier hecho de violencia debe ser denunciado ante la Policía española para que pueda ser investigado por las autoridades competentes.

Bunge Saravia también remarcó que mantiene contacto permanente con los consulados y que, hasta el momento de sus declaraciones, no existían reportes oficiales sobre agresiones sistemáticas contra argentinos. En ese sentido, llamó a diferenciar los hechos puntuales que puedan ocurrir de la situación general de convivencia entre argentinos y españoles.