Nuevo primer ministro británico Burnham mantendrá agenda amistosa con la City: fuente

El primer ministro británico, Andy Burnham, comienza a trabajar desde 10 North at Heron House

El nuevo Gobierno británico, encabezado por el primer ministro Andy Burnham, tiene la intención ‌de mantener el enfoque ‌favorable al crecimiento del sector de los servicios financieros que aplicó la administración anterior, incluida la regulación, según una persona familiarizada con el asunto.

El Gobierno seguirá impulsando la Estrategia de Crecimiento y Competitividad de los Servicios Financieros —la agenda amistosa con la City establecida ​por el equipo ⁠de Keir Starmer— y un proyecto de ley de ‌reforma que se está tramitando en el ⁠Parlamento, según afirmó dicha persona.

El ⁠nuevo ministro de Finanzas, John Healey, ha mantenido en sus cargos a varios funcionarios que ya trabajaban bajo ⁠las órdenes de su predecesor. La fuente describió ​esta decisión como una señal de ‌continuidad en los objetivos relativos ‌a los servicios financieros.

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Cambiar el enfoque de la ⁠regulación de los servicios financieros para fomentar el crecimiento económico, en lugar de limitarse a contener el riesgo, fue una política clave de la exministra Rachel ​Reeves.

El ‌año pasado, Reeves anunció medidas destinadas a impulsar el sector financiero, entre las que se incluían cambios en los requisitos que obligan a los bancos a separar las actividades de banca ⁠minorista y de inversión, así como un plan para animar a más ahorradores a invertir en acciones.

"La continuidad en la agenda de crecimiento de los servicios financieros será bien recibida por los bancos, especialmente tras un periodo de cambios políticos e incertidumbre en los mercados", afirmó Steve ‌Payne, responsable de banca de KPMG en el Reino Unido y Suiza.

"Nuestro último estudio muestra que los líderes del sector de los servicios financieros siguen confiando en general en la estrategia del Gobierno, pero esa confianza se ‌ha debilitado en lo que respecta a la reforma regulatoria", añadió Payne.

La asociación del sector financiero UK Finance señaló ‌que las reformas ⁠normativas del Gobierno reforzarían la capacidad del sector financiero para respaldar la economía británica.

"Estamos ​deseando colaborar con el nuevo Gobierno para ayudar a llevar a cabo esa agenda", declaró un portavoz.

(Reporte adicional de Lawrence White; editado en español por Carlos Serrano)