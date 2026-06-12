A qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia del Mundial 2026 en Estados Unidos sin recurrir a Fútbol Libre o Xuper TV

Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya comenzó a desplegar la magnitud de un evento que promete marcar un antes y un después en la historia del fútbol. No solo por tratarse de la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres países —Estados Unidos, México y Canadá—, sino también por la ambiciosa propuesta artística que acompañará cada etapa del torneo.

Mientras millones de fanáticos esperan el inicio de los 104 partidos que conformarán la competencia más extensa jamás organizada por la FIFA, la ceremonia inaugural en Estados Unidos se presenta como uno de los grandes atractivos de la jornada. Música, cultura pop y fútbol convivirán en un espectáculo diseñado para reflejar la diversidad cultural del país anfitrión.

A qué hora será la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos

La ceremonia de apertura que se realizará en territorio estadounidense tendrá lugar este viernes 12 de junio en Los Ángeles y comenzará a las 20:30, horario de Argentina. El evento se desarrollará en la previa del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente al Grupo D. El inicio está previsto para las 22:00.

La FIFA adelantó que el espectáculo será una de las producciones más ambiciosas de la historia reciente de los mundiales. Incluso, Gianni Infantino destacó que los asistentes al estadio tendrán una participación activa durante la ceremonia y recomendó llegar con anticipación para vivir la experiencia completa.

Dónde ver en vivo la ceremonia del Mundial 2026 sin Fútbol Libre ni Xuper TV

Para quienes quieran seguir la inauguración desde Argentina sin recurrir a plataformas ilegales como Fútbol Libre o Xuper TV, existen opciones oficiales que transmitirán el evento en vivo.

La ceremonia podrá verse a través de:

Flow (canales 109 y 110).

Paramount+.

Ambas plataformas también ofrecerán la cobertura completa de los 104 partidos del Mundial 2026, convirtiéndose en dos de las principales alternativas para seguir el torneo de manera legal y con transmisión en alta calidad.

Mundial 2026.

La recomendación de FIFA y de las cadenas oficiales es conectarse algunos minutos antes del inicio, ya que el espectáculo comenzará antes del partido inaugural de Estados Unidos.

Katy Perry, Anitta y más estrellas: quiénes actuarán en la apertura

La ceremonia contará con una fuerte impronta musical y reunirá a algunas de las figuras más populares de la industria internacional.

Entre los artistas confirmados aparecen:

Katy Perry.

Future.

Anitta.

LISA.

Rema.

Tyla.

Además, la FIFA anticipó que todavía quedan nombres por anunciar, por lo que podrían sumarse más figuras en las horas previas al evento.

El dúo country Dan + Shay será el encargado de interpretar el himno nacional de Estados Unidos, mientras que el grupo Purahei Soul hará lo propio con el himno paraguayo. A su vez, el actor y comediante Jason Sudeikis participará como embajador oficial de bienvenida del Mundial.

Según explicó Infantino, la selección de artistas busca representar "la diversidad cultural de Estados Unidos y la capacidad de la música para unir a las personas", una idea que atraviesa toda la identidad de esta Copa del Mundo.

El show previo que también podrá verse gratis

La celebración mundialista comenzó incluso antes del puntapié inicial. Como antesala, la FIFA organizó el FIFA Countdown Concert, un espectáculo desarrollado junto a los premios Grammy que reunirá artistas en los tres países anfitriones.

En Los Ángeles participarán Major Lazer, Davido, Ava Max y BIA, mientras que Toronto recibirá a Bryan Adams, Wyclef Jean y otros artistas internacionales. El concierto podrá seguirse en vivo a través de la cuenta oficial de TikTok de FIFA World Cup desde las 21 de Argentina.