Grandes delanteros de Suecia son vitales para su campaña en el Mundial, dice DT

El seleccionador de Suecia, Graham Potter, durante una conferencia de prensa

Viktor Gyokeres y Alexander Isak tienen el potencial de convertirse en una de las mejores duplas de ataque ‌del Mundial, pero Suecia debe ‌sacar partido de sus puntos fuertes, dijo el DT Graham Potter antes del partido del sábado ante Países Bajos.

Los suecos golearon 5-1 a Túnez en su primer partido del Grupo F, en el que tanto Gyokeres como Isak marcaron en una actuación sobresaliente, pero Potter advirtió que los neerlandeses tienen mayor nivel que los norteafricanos y ​suponen un reto ⁠diferente.

"Somos conscientes de la calidad que tenemos en las posiciones de ‌ataque, pero tenemos que crear un equipo equilibrado ⁠que permita a esos chicos ser ellos ⁠mismos y disfrutar del fútbol", dijo Potter viernes.

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"No sé (si son la mejor pareja de delanteros del Mundial), no he visto lo suficiente a ⁠los demás. Pero son los mejores para nosotros, esa ​es la verdad", señaló.

El entrenador dijo que su ‌mayor trabajo es hacer que sus ‌dos figuras puedan compartir el 11 inicial, y brillar juntos.

"Estamos ⁠muy contentos con ellos. Suponen una amenaza goleadora para cualquier equipo; el reto es que no los hemos hecho jugar juntos demasiado, pero esperamos poder hacerlo ahora", afirmó.

"A nivel individual son jugadores de ​primer nivel, ‌con estilos de juego bastante diferentes, y tenemos que entender cuál es la mejor forma de complementarlos. Si el equipo juega bien, los delanteros pueden demostrar su calidad y lo que pueden aportar al juego".

Potter también elogió el esfuerzo ⁠de Gyokeres sin balón, así como su instinto goleador.

"El trabajo que realiza es extraordinario: su mentalidad de equipo, su capacidad para plantar cara a los centrales, para presionar y para hacer ese trabajo que no siempre se ve. Su registro goleador en los últimos partidos, cuando más ha importado, es impresionante".

Isak se perdió la mayor parte de esta temporada por ‌lesión y Potter reconoció que aún no ha recuperado del todo su mejor nivel, pero que lo hará con el tiempo.

"Alex ha tenido una temporada interrumpida y la mayoría de los jugadores dirían que necesitan un cierto número de partidos para alcanzar su máximo nivel", dijo ‌Potter. "Aún le queda mucho por dar; se irá fortaleciendo a medida que avance el torneo".

Pero Potter sabe perfectamente también a qué se enfrenta su equipo ‌en Houston.

"Países Bajos ⁠es fuerte en la posesión del balón, tiene amplitud y peligro en los uno contra uno por ​las bandas. Cuenta con un centro del campo fantástico y solidez en la zaga. Tenemos que entender cómo podemos desestabilizarlos utilizando las cualidades que tenemos", añadió.

Con información de Reuters