Formosa presenta la cuarta edición del Programa de Mejora de la Competitividad Industrial para fortalecimiento PyME

Con el fin de potenciar la productividad, la innovación y la transformación digital de las industrias locales, el Gobierno de Formosa presenta la 4° edición del Programa Mejora de la Competitividad Industrial (PMCI) 2026. Así se busca impulsar la asistencia técnica especializada con formación y vinculación estratégica.

La Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería presentarán los principales ejes de trabajo de la edición 2026. Allí destacarán las herramientas de asistencia disponibles para las empresas participantes y las experiencias obtenidas en años anteriores, que permitieron consolidar procesos de mejora en organizaciones industriales de distintos rubros. Es por esto que convocan a participar el próximo miércoles 24 de junio, desde las 8.30 horas en el Galpón G.

El PMCI en una herramienta estratégica para acompañar la transformación de las industrias locales mediante la incorporación de nuevas metodologías de gestión, digitalización, automatización, innovación y mejora continua.

En sus ediciones anteriores, el programa brindó asistencia a más de 130 empresas industriales que forman parte del Registro de Industria de la Provincia (RIP), promoviendo la implementación de planes de mejora y fortaleciendo sus capacidades para afrontar los desafíos de un mercado cada vez más dinámico.

Workshop sobre creatividad e innovación

Como parte del lanzamiento, los asistentes podrán participar del primer Workshop de Creatividad e Innovación en Empresas Industriales, que estará a cargo del reconocido especialista Eduardo Kastika, referente nacional en innovación y director de Kastika y Asociados.

La propuesta brindará herramientas prácticas para la generación de ideas, la resolución de desafíos organizacionales y el diseño de estrategias innovadoras, orientadas a fortalecer la competitividad de las industrias y potenciar nuevas oportunidades de crecimiento.

Además, la actividad promoverá el intercambio de experiencias y la vinculación entre empresas, profesionales, instituciones educativas y actores del ecosistema productivo provincial, generando un espacio de aprendizaje y articulación para el desarrollo industrial de Formosa.

Digitalización y gestión inteligente

La edición 2026 contempla el desarrollo de cuatro módulos temáticos, liderados por expertos e instituciones de reconocida trayectoria nacional, que trabajarán junto a las empresas participantes en el diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento de planes de mejora orientados a fortalecer su competitividad.

A través de estos cuatro módulos se prevé alcanzar a 72 empresas industriales con planes de mejora implementados, mediante un proceso de asistencia técnica, capacitación y acompañamiento que se extenderá durante cinco meses. El programa también contempla la participación de cuatro expertos e instituciones especializadas, acercando a las PyMEs herramientas y conocimientos para mejorar su productividad, competitividad y sostenibilidad.

Uno de los componentes distintivos del programa es la integración de jóvenes profesionales locales dentro de los equipos técnicos que acompañan las asistencias empresariales.

En esta nueva edición participarán 55 profesionales junior y 8 facilitadores, quienes trabajarán junto a especialistas de cada módulo, adquiriendo experiencia práctica en territorio y fortaleciendo sus capacidades para intervenir en procesos de mejora, innovación y transformación productiva.

Esta articulación entre empresas y profesionales contribuye a formar recursos humanos calificados, promover la transferencia de conocimientos y generar mayores oportunidades de desarrollo profesional, fortaleciendo al mismo tiempo el entramado industrial de la provincia.

Con una visión integral, el Programa Mejora de la Competitividad Industrial continúa consolidándose como una política de desarrollo productivo que fortalece a las PyMEs, impulsa la innovación, promueve la formación de profesionales y genera vínculos estratégicos entre el sector público y privado.

De esta manera, el Gobierno de Formosa reafirma su compromiso con el crecimiento industrial, la generación de empleo calificado y la construcción de una provincia con más oportunidades para los formoseños, agregando valor a la producción local y fortaleciendo el desarrollo económico en todo el territorio provincial.