Junto al Modelo Formoseño, la provincia lideró el equilibrio fiscal del NEA y terminó 2025 con superávit

Mientras que el presidente Javier Milei argumenta su ajuste con el fin de eliminar el déficit fiscal, Formosa concluyó con uno de los mejores resultados fiscales del país al cerrar el ejercicio con superavit primario y financiero durante el 2025. Sin vulnerar los objetivos del Modelo Formoseño, la provincia cumplió su objetivo mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los distritos con mayor ingreso, registró déficit por primera vez en los últimos cinco años.

Según un informe de una consultora privada, la provincia cerró 2025 con superávit primario y financiero. El primero alcanzó el 1,3% de los ingresos totales, mientras que el segundo, que contempla también el pago de intereses de deuda, representó el 1,2%. Así el distrito gobernador por Gildo Insfrán logró sostener el crecimiento de sus ingresos, aumentar la inversión pública y mantener el equilibrio de sus cuentas.

Formosa con equilibrio fiscal y sin deudas

En diálogo con NEA Hoy, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia, Jorge Ibáñez, remarcó: "Sigue manteniendo el equilibrio fiscal, sin endeudarse para hacer frente a sus compromisos. Este mes el Gobierno provincial abonará el sueldo y el aguinaldo a los trabajadores del sector público, lo cual será una inversión superior a los 180 mil millones de pesos que se financian íntegramente con el tesoro provincial”.

Ese desempeño colocó a la provincia dentro del grupo reducido de nueve jurisdicciones que lograron terminar 2025 con superávit financiero, en un año donde 14 provincias registraron déficit. Además, la provincia se ubicó entre las de mejor desempeño en materia de ingresos propios, impulsados por la recaudación de tributos internos. En cuanto a la evolución de los ingresos provinciales Formosa registró un incremento del 12,5%, ubicándose entre las tres provincias que lograron subas de doble dígito durante el período.

Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por los ingresos tributarios de origen provincial, además de los recursos no tributarios, las rentas de la propiedad y las transferencias. En ese contexto, los ingresos propios representaron el 25,1% del total de los recursos provinciales.

El peso de los intereses de deuda fue prácticamente nulo dentro del Presupuesto provincial. En cuanto a la composición del gasto, el de personal representó el 40,2% del total provincial, ubicándose por debajo del promedio consolidado nacional.

En la comparación regional, Formosa fue la única provincia del NEA que cerró 2025 con superávit financiero y crecimiento de ingresos de dos dígitos. En contraste, Chaco registró un déficit financiero del -5,8% de sus ingresos, Corrientes del -5,2% y Misiones del -1,4%.

De esta manera, la provincia de Formosa se consolidó como la de mejor desempeño fiscal de la región al combinar expansión de recursos, control del gasto y equilibrio en sus cuentas públicas.