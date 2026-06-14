Frente al aumento de la morosidad nacional, Formosa registró el menor nivel de deuda de hogares del país

Según un informe de Politiké, la provincia de Formosa se posicionó como la jurisdicción con menor nivel de deuda mediana de hogares y empresas del país. El estudio, que analizó datos correspondientes a abril de 2026, mostró además un escenario nacional marcado por el deterioro del poder adquisitivo, el incremento de la morosidad y la desaceleración industrial.

Según el relevamiento, la deuda mediana —indicador que representa el punto medio estadístico de las obligaciones financieras de familias y empresas, incluyendo créditos, préstamos y tarjetas— alcanzó en Formosa los 457 mil pesos, el valor más bajo entre todas las provincias argentinas.

En el otro extremo se ubicó Tierra del Fuego, donde la deuda mediana llegó a 1.126.000 pesos. Desde la consultora señalaron que, más allá de las diferencias regionales, todas las jurisdicciones registraron niveles de mora en sus compromisos financieros.

El informe también analizó la evolución del salario mínimo, vital y móvil y concluyó que se continúa perdiendo poder adquisitivo. En abril de 2026 registró una caída real del 1% respecto del mes anterior y acumuló una retracción del 39,3% desde noviembre de 2023.

Detalles del informe

El salario mínimo actual se encuentra por debajo de los niveles registrados antes de la crisis de 2001 y representa apenas un tercio de su valor máximo alcanzado en septiembre de 2011.

Otro de los puntos destacados del trabajo fue el crecimiento de la morosidad de las familias argentinas. Los datos del Banco Central reflejan que el índice de irregularidad en préstamos personales alcanzó el 14,2% en marzo, mientras que la mora en tarjetas de crédito llegó al 10,6%, ambos en niveles récord.

La consultora sostuvo que el endeudamiento dejó de funcionar como una herramienta de consumo para transformarse en un mecanismo de supervivencia destinado a cubrir gastos esenciales como alimentos, servicios y medicamentos. En ese contexto, estimó que un hogar promedio mantiene deudas equivalentes a más del 130% de un salario mensual.

El estudio también advirtió sobre la situación de la industria manufacturera. Según datos del INDEC, el Índice de Producción Industrial Manufacturero registró en abril una caída interanual del 2,8%, mientras que en el acumulado del primer cuatrimestre la contracción fue del 2,4%.

Los más afectados

Entre los sectores más afectados se encuentran maquinaria y equipo, textiles, indumentaria, industrias metálicas básicas y producción automotriz. Para Politiké, estos indicadores reflejan un escenario de bajo dinamismo económico, marcado por la caída de la demanda, la retracción de la inversión y el debilitamiento del mercado interno.

Asimismo, el informe puso el foco en el superávit fiscal del Gobierno nacional y señaló que existe un debate entre economistas respecto de su sostenibilidad. Según la consultora, una parte importante de los intereses de deuda no estaría siendo contabilizada dentro de los resultados fiscales corrientes, situación que genera cuestionamientos sobre la consistencia de las cuentas públicas.