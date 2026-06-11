Según el INDEC, la inflación del NEA fue la más alta del país con 2,6% en mayo

Como cada mes, este jueves 11 de junio se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC. Según los datos que se dieron a conocer por el informe, la región del noreste (compuesta por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco) registró una inflación de 2,6% durante mayo.

Ese número significó un descenso del 0,1% en la región respecto al mes anterior (que fue de 2,7%), al mismo tiempo que se situó por encima que la media nacional, que se ubicó en 2,1%. Del mismo modo, la inflación acumulada en la comparativa interanual en la región del noreste argentino fue del 17,6%, mientras que en la comparativa nacional alcanzó un 14,7%.

Según el informe publicado por el INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (8,4%), Comunicación (3,9%), Restaurantes (3,2%). Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,3%), Educación (0,7%), Transporte (0,8%).

Cómo fue la inflación nacional

La inflación de mayo fue de 2,1%, con una leve desaceleración respecto del abril previo. De acuerdo con el Indec, el índice de precios al consumidor acumuló una suba de 14,7 en 2026, superando ya la estimación prevista por el gobierno de Javier Milei en el Presupuesto para todo el año.