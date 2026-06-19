Brasil vs. Haití: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 2 del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Brasil y su par de Haití se enfrentarán este viernes 19 de junio a las 21:30 (hora de Argentina) en el Philadelphia Stadium. Se trata de un partido clave para el Grupo C el Mundial 2026, ya que ambas selecciones buscarán mantener su oportunidad de acceder a los dieciseisavos de final.

En esta segunda fecha se espera un reajuste de ambas selecciones, ya que ambas comenzaron con debut deslucido. La "Canarinha" no pasó del empate 1-1 frente a Marruecos y dejó profundas dudas sobre su funcionamiento colectivo, la obligación de sumar de a tres se vuelve imperiosa. Mientras que el combinado caribeño llega golpeado tras caer por la mínima diferencia (1-0) ante Escocia, lo que lo coloca en una situación límite si busca avanzar.

Brasil o Haití: quién gana el partido de este viernes

De acuerdo a las proyecciones estadísticas elaboradas por la inteligencia artificial, el claro ganador del encuentro será Brasil. A pesar del flojo rendimiento durante la fecha inaugural, el análisis del desempeño individual y los antecedentes del plantel, le dan el 82% de probabilidad de obtener la victoria con al menos un 2-0.

El gran ganador del encuentro será la Selección de Brasil, según la IA

El combinado conducido por Carlo Ancelotti cuenta con futbolistas de elite internacional como la presencia de Vinícius Júnior en el frente de ataque, sumada a la inminente reincorporación de Neymar Junior —quien ya se entrena a la par de sus compañeros y podría sumar minutos desde el banco de suplentes—, genera un panorama sumamente complejo para la zaga caribeña.

Mientras que Haití depende del orden defensivo estructurado por figuras como su histórico arquero Johny Placide y el despliegue del mediocampista Danley Jean Jacques para mitigar los ataques rivales.

Desde la perspectiva táctica y el balance de rendimiento, los antecedentes inmediatos marcan que Brasil padeció una preocupante falta de eficacia ofensiva ante Marruecos, registrando posesión pero escasa profundidad. Sin embargo, frente a un rival que comete un promedio elevado de infracciones en zona de gestación (23 faltas en su debut ante Escocia), la pelota parada y la velocidad de transición serán las claves que le permitirán al combiñado brasileño hacer goles.

En ese sentido, la comparativa de equipos demuestra que, aunque el conjunto haitiano sostenga el partido desde lo físico durante los primeros pasajes, el desgaste y las variantes en el banco de suplentes de Brasil terminarán por consolidar un resultado cómodo en favor del gigante sudamericano.