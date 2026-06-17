Brasil debe dejar de negar la realidad tras la llamada de atención de Marruecos: Danilo

Conferencia de prensa de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El defensa Danilo dijo el miércoles que Brasil debe afrontar con valentía su tropiezo en el Mundial, después ‌de que Marruecos le ‌recordara con crudeza al equipo de Carlo Ancelotti que las famosas camisetas amarillas y las viejas certezas no ganan los partidos por sí solas.

Brasil se enfrentará a Haití en Filadelfia el viernes y necesita dar una respuesta tras debutar en el Grupo C con un preocupante empate 1-1 contra Marruecos, salvado por un destello de brillantez ​individual de Vinicius Jr. ⁠después de que Ismael Saibari adelantó a la selección africana ‌en una primera parte que mostró a Brasil desconcertado.

El ⁠resultado aumentó la presión sobre Ancelotti, ⁠cuya decisión de alinear de inicio al delantero Igor Thiago y al lateral derecho Roger Ibáñez fue objeto de críticas, mientras que los ⁠centrocampistas Casemiro y Lucas Paquetá tuvieron dificultades para imponer ​su juego antes del descanso.

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Danilo, Fabinho y Matheus ‌Cunha ayudaron a Brasil a mejorar ‌tras el descanso, lo que dejó a Ancelotti ante un ⁠dilema habitual en los torneos: mantener a sus titulares para mantener la cohesión o dar un giro al equipo y ver si surge algo nuevo.

"Cada equipo tiene un núcleo de jugadores", dijo Danilo ​en rueda ‌de prensa. "Hay seis, siete u ocho jugadores que son titulares habituales y siempre juegan. Y hay tres o cuatro jugadores que siempre se rotan en función del partido, del rival y de la estrategia. Así es como se ⁠juega al fútbol hoy en día; las estrategias cambian según el rival".

Ancelotti mantuvo en secreto su alineación hasta dos horas antes del inicio del partido contra Marruecos, pero Danilo señaló que eso forma parte del fútbol moderno, aunque no todos los jugadores disfruten con el suspenso.

"Hoy probablemente tengamos el 80% del equipo decidido para el viernes, y hay tres ‌o cuatro jugadores que aún están en el aire", dijo, antes de esbozar una sonrisa y mostrar un poco de picardía.

"Los entrenadores están un poco locos; a veces toman decisiones para las que nadie encuentra una explicación lógica", añadió.

Brasil necesita menos incertidumbre sobre el terreno de ‌juego. Haití debutó con una derrota 1-0 ante Escocia, pero Danilo señaló que su equipo debe centrarse en sí mismo.

"Tenemos que ser claros. La ‌mejor manera de ⁠mejorar y enderezar el rumbo es afrontar la realidad y analizar con lucidez todo lo que ha sucedido", ​destacó. "Tenemos que tener claro que esa primera parte estuvo muy por debajo de nuestras capacidades y de lo que se espera de la selección brasileña".

Con información de Reuters