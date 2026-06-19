Túnez necesita un "espíritu colectivo perfecto" para vencer a Japón en el Mundial, dice DT

El seleccionador de Túnez, Hervé Renard, durante una rueda de prensa

La selección de Túnez debe desarrollar una actuación perfecta ‌para tener ‌alguna esperanza contra Japón el sábado en Monterrey, dijo el entrenador Hervé Renard, en lo que será el histórico partido número 1.000 en las fases finales de la Copa del Mundo.

"Quisiera ​insistir en ⁠que jugar como equipo es ‌nuestra única esperanza para mañana", ⁠dijo Renard en ⁠conferencia de prensa el viernes. "Quizás insisto demasiado (...) (pero) nuestro espíritu colectivo debe ser perfecto ⁠para enfrentar a este ​equipo".

Tras la aplastante derrota ‌de Túnez 5-1 en ‌su debut contra Suecia, el equipo ⁠despidió al anterior entrenador, Sabri Lamouchi, y contrató rápidamente a Renard, quien prometió revitalizar al ​equipo, al ‌que encontró en estado de shock.

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"Mañana buscaremos la revancha y creemos que ese espíritu marcará la diferencia en el ⁠terreno de juego", afirmó el DT, quien afirmó que, en los pocos días que lleva al frente del equipo, se había centrado en lo básico.

"Debemos ser rigurosos, disciplinados y jugar ‌como una entidad. Ni siquiera los jugadores saben hoy quiénes serán titulares mañana", destacó.

Túnez se enfrenta a un duro desafío contra Japón, que demostró garra ‌en su debut, remontando en dos ocasiones para igualar 2-2 contra los Países ‌Bajos.

Renard ⁠sostuvo que el sorprendente empate de Cabo Verde con ​España inspiraría a sus jugadores. "Esto nos da esperanza", remarcó.

Con información de Reuters