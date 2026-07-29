Ucrania lanza ataques con drones en Rusia, alcanzando refinerías y almacén de Wildberries

Humo se levanta desde un almacén de Wildberries, en la región de Riazán

Drones ucranianos atacaron refinerías ​de petróleo e instalaciones logísticas en las ciudades rusas de Perm, Riazán y Taganrog, así como en la península de Crimea durante la noche, lo que llevó a ‌Wildberries, el principal minorista online del país, ‌a evacuar su almacén de Riazán.

Aunque las defensas aéreas de Ucrania se están quedando sin misiles interceptores como los Patriot, lo que la deja más expuesta a los ataques rusos, su propia producción de drones de largo alcance ha superado a la de Rusia, lo que le permite atacar refinerías e infraestructuras petroleras rusas y provocar escasez de combustible en sus 11 husos horarios.

Los ataques con drones han dañado al menos siete almacenes de Wildberries en los últimos días, destruyendo ​alrededor del 10% de la ⁠capacidad de almacenamiento de la empresa y causando pérdidas a decenas de miles de pequeñas ‌empresas que venden bienes y servicios a través de la plataforma, según la ⁠propia empresa y las autoridades locales.

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En un comunicado, el ⁠presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que sus fuerzas habían atacado refinerías de petróleo en Perm y Riazán, un centro logístico en Riazán, una terminal de exportación y una planta militar en la ⁠región de Rostov, así como una base naval en Crimea.

Las autoridades locales rusas confirmaron ​los ataques.

INCENDIO EN ALMACÉN DE WILDBERRIES EN RIAZÁN

En Riazán, al sur de ‌Moscú y a unos 500 km (310 millas) del ‌territorio controlado por Ucrania, el gobernador Pavel Malkov dijo que se habían incendiado instalaciones ⁠industriales y que seis personas estaban recibiendo asistencia médica.

Wildberries indicó que sus instalaciones de Riazán habían sido evacuadas y que habían dejado de aceptar entregas de mercancías. Las imágenes de video difundidas en las redes sociales, verificadas por Reuters, mostraban un gran incendio en las instalaciones de Wildberries ​en Riazán.

El diario ‌económico ruso Kommersant informó el miércoles de que Wildberries está buscando 100.000 metros cuadrados de espacio de almacenamiento en la vecina Kazajistán para proteger sus mercancías de los ataques ucranianos.

En la ciudad de Perm, en los Urales, a unos 1.600 km del territorio controlado por Ucrania, el gobernador Dmitry Makhonin dijo que unos drones ucranianos habían ⁠impactado contra una instalación industrial, aunque no causaron víctimas. No especificó de qué instalación se trataba.

En la región meridional de Rostov, el gobernador Yuri Slyusar afirmó que una mujer había fallecido y un hombre había resultado herido después de que restos de un misil impactaron en un bloque de viviendas de la ciudad portuaria de Taganrog, en el mar de Azov, donde se encuentran diversas instalaciones industriales y una terminal de cereales.

En la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, el gobernador Sergei Aksyonov, respaldado ‌por Moscú, afirmó que dos personas habían fallecido y cinco habían resultado heridas en ataques con drones perpetrados durante la noche.

En el lado ucraniano de la línea del frente, un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas en un ataque con drones rusos contra la ciudad de Jersón, informaron las autoridades locales a través de Telegram.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus drones alcanzaron dos ‌buques que transportaban armas y equipamiento militar al este del puerto ucraniano de Odesa.

Ucrania y Rusia han intensificado los ataques contra buques en el mar Negro y el mar de Azov en las últimas semanas, ‌lo que ha provocado ⁠una caída en el suministro de petróleo y cereales en la región.

Reuters no ha podido verificar de forma independiente todas las informaciones. Tanto Rusia como Ucrania ​niegan haber atacado a civiles en la guerra desencadenada por la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Con información de Reuters