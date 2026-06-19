EEUU puede ganar sin Pulisic pero necesita a todos sus jugadores, dice DT tras vencer a Australia

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo D - Estados Unidos contra Australia

Estados Unidos demostró el viernes que podía ganar sin Christian Pulisic al imponerse a Australia por ‌2-0 y clasificarse para ‌los dieciseisavos de final del Mundial, pero el seleccionador Mauricio Pochettino espera que su jugador estrella pueda volver para el próximo partido.

Pulisic se perdió el partido del Grupo D disputado en Seattle debido a una lesión en la pantorrilla que sufrió en la victoria inaugural de ​los estadounidenses ante ⁠Paraguay, lo que dejó a los coanfitriones sin su ‌jugador ofensivo más influyente.

Aun así, Estados Unidos ⁠encontró la manera de imponerse: ⁠se adelantó en el minuto 11 gracias a un gol en contra de Cameron Burgess, antes de que Alex Freeman ⁠marcara de cabeza poco antes del descanso, tras ​una revisión del VAR que anuló ‌una decisión inicial de fuera ‌de juego.

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"Siempre es difícil porque queremos contar con todos ⁠los jugadores", dijo Pochettino. "Christian es un jugador importante para nosotros, pero... hoy le resultaba imposible jugar. Esperamos que esté disponible para el próximo partido".

Estados Unidos suma ​seis puntos ‌y se ha asegurado su pase a las eliminatorias a falta de un partido por disputar en la fase de grupos.

Pochettino dijo que Pulisic seguía siendo fundamental en sus planes, pero añadió ⁠que cualquier trayectoria exitosa en el Mundial requeriría la contribución de toda la plantilla.

"Si queremos ganar el torneo, necesitamos a todo el equipo", dijo. "Todos los jugadores deben ser importantes. Por supuesto, Christian es uno de los mejores jugadores del mundo. Espero que se recupere lo antes posible y pueda ‌disfrutar de estar sobre el terreno de juego y ayudar al equipo".

Mientras, Weston McKennie elogió la profundidad de la selección estadounidense y señaló que el equipo demostró el viernes que es capaz de todo.

"Podemos jugar un fútbol físico ‌porque tenemos jugadores en el campo preparados para dar un paso al frente en ese sentido, y contamos con jugadores ‌de calidad capaces ⁠de practicar un fútbol basado en la posesión", señaló.

Estados Unidos cerrará la fase de ​grupos del Grupo D frente a Turquía el jueves en el Los Angeles Stadium.

Con información de Reuters