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Uzbeko Khusanov envía una camiseta de disculpa al cámara herido en derrota ante Colombia en Mundial

18 de junio, 2026 | 19.45

​El defensa de Uzbekistán Abdukodir Khusanov envió una ‌camiseta firmada ‌con el mensaje "Lo siento" a un camarógrafo que resultó herido en un choque accidental durante el debut de su selección en el ​Mundial contra ⁠Colombia, informó el jueves ‌la federación local.

El jugador ⁠del Manchester ⁠City chocó contra el operador de la cámara de televisión ⁠en un duelo con ​el delantero colombiano Luis ‌Díaz cerca de ‌la línea de banda ⁠durante la primera parte del partido del Grupo K disputado el miércoles.

El ​cámara ‌recibió asistencia médica y fue trasladado al hospital tras el incidente.

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La federación uzbeka indicó que sus ⁠representantes visitaron posteriormente al operador y le entregaron una camiseta firmada por Khusanov, quien también le deseó una pronta recuperación.

Khusanov fue amonestado por la ‌entrada, en un partido en el que Uzbekistán cayó 3-1 ante Colombia. 

El central de 22 años se ha ‌convertido en una figura clave para Uzbekistán, que debuta en ‌el torneo ⁠bajo la dirección del DT Fabio Cannavaro.

(Reporte ​de Janina Nuño Rios en Ciudad de México. Editado en español por Javier Leira)

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