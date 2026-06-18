Uzbeko Khusanov envía una camiseta de disculpa al cámara herido en derrota ante Colombia en Mundial

El defensa de Uzbekistán Abdukodir Khusanov envió una camiseta firmada con el mensaje "Lo siento" a un camarógrafo que resultó herido en un choque accidental durante el debut de su selección en el Mundial contra Colombia, informó el jueves la federación local.
El jugador del Manchester City chocó contra el operador de la cámara de televisión en un duelo con el delantero colombiano Luis Díaz cerca de la línea de banda durante la primera parte del partido del Grupo K disputado el miércoles.
El cámara recibió asistencia médica y fue trasladado al hospital tras el incidente.
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La federación uzbeka indicó que sus representantes visitaron posteriormente al operador y le entregaron una camiseta firmada por Khusanov, quien también le deseó una pronta recuperación.
Khusanov fue amonestado por la entrada, en un partido en el que Uzbekistán cayó 3-1 ante Colombia.
El central de 22 años se ha convertido en una figura clave para Uzbekistán, que debuta en el torneo bajo la dirección del DT Fabio Cannavaro.
(Reporte de Janina Nuño Rios en Ciudad de México. Editado en español por Javier Leira)