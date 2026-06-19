Ver Brasil vs. Haití en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Brasil busca mejorar su imagen ante Haití.

Brasil enfrenta a Haití este viernes a las 21:30 (hora argentina) por la segunda fecha del Grupo C en el Mundial 2026. Un encuentro que tendrá todas las miradas sobre el conjunto de Carletto Ancelotti, que dejó una pálida imagen en su debut frente a Marruecos, donde apenas pudo rescatar un 1 a 1 con una gran jugada de Vinicius Jr, después de haber comenzado abajo en el marcador.

Del lado de enfrente tendrán a uno de los combinados más humildes que presenta la competencia, que viene de tener un buen nivel en su presentación ante Escocia pese a perder por 1 a 0, con momentos de dominio en el partido y algunas chances para alcanzar la igualdad. Pero es en teoría el conjunto más débil que tiene la zona, por lo que la obligación de ganar con autoridad la tiene el "Scratch".

Por dónde ver Brasil contra Haití

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Brasil y Haití de este viernes 21:30 (hora argentina) y será transmitido por DSports, Flow, Paramount + y TyC Sports.

Mientras Neymar mejora, Ancelotti prueba a Endrick

Tomó fuerza la posibilidad de que el entrenador italiano pruebe de titular al delantero del Lyon Endrick, para que se acomode a la posición de centrodelantero como apoyo para Vinicius Jr y Raphinha, las dos grandes figuras de ataque que tiene Brasil. La presencia del nueve del Brenfort no terminó de conformar y Ancelotti busca opciones para poder mejorar el ataque del equipo.

Endrick ante la mirada del experimentado Casemiro.

Por su parte, el director técnico probó también con la presencia del 10 del Manchester United Matheus Cunha dentro del equipo. El resto de la alineación estuvo integrado en su mayoría por los futbolistas que habían sido titulares frente a Marruecos, entre ellos Casemiro, Bruno Guimarães y Paquetá en la zona media. Además, Neymar ya entrena a la par del grupo y crece la expectativa por verlo de nuevo en cancha.

La vez que Haití venció a Brasil

Pese a contar con una historia absolutamente inferior en materia futbolística, hubo una vez que Haití dio el gran golpe frente a la Canarinha y fue en la Copa del Caribe de 1999. La Confederación Brasileña de Fútbol fue invitada a disputar este certamen y llevó un equipo plagado de juveniles, sin ninguna de las grandes figuras de la época. Esto fue algo que pudo aprovechar el equipo caribeño, en la única victoria que obtuvo frente a Brasil.