Niveles de agua en mínimos históricos obligan a recortar la producción nuclear en Hungría y Rumanía

Rumania cerrará su segundo reactor nuclear en el río Danubio el jueves, tres días después de que los bajos niveles del río durante décadas la obligaran a cerrar el primero.

Por Anita Komuves ​y Luiza Ilie

BUDAPEST, 30 jul (Reuters) - Las centrales nucleares situadas a orillas del Danubio, ‌en Hungría y ‌Rumanía, se han visto obligadas a reducir su producción esta semana y podrían cerrar por completo en los próximos días debido a unos niveles de agua históricamente bajos.

En Francia, donde la energía nuclear suministra cerca de ​dos tercios de ⁠la electricidad del país, también se ha ‌tenido que reducir la producción porque ⁠los ríos no pueden ⁠proporcionar agua para la refrigeración.

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Los investigadores afirman que el problema se ha convertido en un riesgo ⁠estacional, ya que el cambio climático ​hace que el calor extremo ‌y las sequías sean ‌más frecuentes.

La central nuclear húngara de Paks ⁠podría dejar de funcionar el jueves o el viernes, según dijo el jueves el primer ministro Peter Magyar.

La central, que cuenta con ​cuatro reactores ‌de fabricación rusa con una capacidad total de 2 gigavatios y produce casi la mitad de la electricidad de Hungría, comenzó a reducir la producción ⁠el lunes y está funcionando a menos del 50% de su capacidad.

Magyar señaló que el cierre de la central y el aumento previsto del 20% en la demanda de electricidad durante las horas punta de la tarde, debido a ‌la ola de calor, podrían dar lugar a una situación crítica para el lunes.

En Rumanía, la empresa de energía nuclear Nuclearelectrica indicó que su segundo reactor sigue conectado a la red ‌eléctrica, después de que el primero fue desconectado más temprano en la semana.

El primer ministro rumano, ‌Ilie Bolojan, quien ⁠señaló que las paradas podrían durar entre una y dos semanas, ​instó a los rumanos a última hora del miércoles a reducir voluntariamente el consumo eléctrico por las tardes.

(Editado en español por Carlos Serrano)