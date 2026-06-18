Cambian el recorrido de una de las líneas de colectivo más utilizadas del AMBA

La medida afecta únicamente a las unidades que circulan en sentido hacia la provincia de Buenos Aires,

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó nuevos cambios en el recorrido de la línea de colectivos 145 debido a las obras de transformación vial que se desarrollan en el entorno de la Autopista Dellepiane.

La medida afecta únicamente a las unidades que circulan en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, específicamente hacia Villa Albertina. En tanto, el trayecto de regreso hacia Plaza Italia continuará sin modificaciones.

¿Cuál es el nuevo recorrido de la línea 145?

De acuerdo con la Resolución N.º 124/2026, el nuevo recorrido de la línea 145 hacia Villa Albertina quedó establecido de la siguiente manera: desde su trayecto habitual por la avenida Eva Perón, los colectivos continuarán por la avenida Piedrabuena, luego tomarán la colectora oeste de la Autopista Teniente General Luis J. Dellepiane y seguirán por las calles Río Negro, Cañada de Gómez y Unanue, para posteriormente retomar su itinerario habitual.

El cambio se implementó debido a la nueva configuración del tránsito en la zona, que incluyó modificaciones en el sentido de circulación de la calle Río Negro y de la colectora Dellepiane Oeste. "Estas alteraciones hicieron necesario adecuar el paso de las unidades para garantizar la seguridad vial y mejorar la fluidez del tránsito", explicaron.

Entre las intervenciones realizadas se encuentran la construcción de nuevas colectoras laterales, la habilitación de un puente vial sobre la calle Río Negro y la creación de un bulevar central en el sector sur de Villa Lugano.

El objetivo es reorganizar la circulación vehicular y mejorar la conectividad en uno de los principales accesos de la Ciudad de Buenos Aires.

Recorrido de la línea 145