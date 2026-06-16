Cambia para siempre una de las líneas de colectivo más usadas del AMBA

El servicio que une la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano norte ya no ingresará a los Bosques de Palermo

La compañía Transportes Avenida Bernardo Ader S.A. (TABA) puso en marcha el lunes nuevas modificaciones en el recorrido de uno de los ramales de la línea 130.

El servicio que une la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano norte ya no ingresará a los Bosques de Palermo en el tramo correspondiente al ramal Panamericana.

"A partir de la fecha, el RAMAL PANAMERICANA no entrará más a los Bosques de Palermo y hará el mismo recorrido que el ramal Munro", informó la firma a través de un comunicado compartido por la cuenta Ciudad de Bondis.

¿Cuál es el nuevo recorrido del ramal Panamericana de la línea 130?

Recorridos de la Linea 130 Recorrido A (Por Munro) - La Boca (Capital Federal) - Estación Boulogne (San Isidro)

Servicio común

Ida A Estación Boulogne: Desde Avenida Don Pedro De Mendoza Nº 427 por Juan Manuel Blanes, Necochea, Azopardo, Avenida Juan De Garay, Avenida Paseo Colón, Avenida de La Rábida, Avenida Leandro Nicéforo Alem, Avenida Del Libertador, Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Dársena Frente Al Centro Municipal De Exposiciones, Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Avenida Valentín Alsina, Gerardo Armauer Hansen, La Pampa, Ramsay, Echeverría, Húsares, Juramento, Avenida Del Libertador, Besares, 11 De Setiembre, Ramallo, Avenida Cabildo, Cruce Avenida General Paz, Avenida Maipú, Presidente Hipólito Yrigoyen, Avenida General San Martín, Avenida Bartolomé Mitre, Fernán Félix De Amador, Sargento Cabral, Gobernador Ugarte, Avenida Vélez Sársfield, Avenida Bernardo Ader, Coronel Bogado, Guayaquil, Godoy Cruz hasta Comandante Luis Piedrabuena.

Regreso A La Boca: Desde Godoy Cruz Y Comandante Luis Piedrabuena Por Comandante Luis Piedrabuena, Avenida Avelino Rolón, Uriarte, Olazábal, Avenida Bernardo Ader, Avenida Vélez Sársfield, Avenida Bartolomé Mitre, Avenida General San Martín, Avenida Maipú, Cruce Avenida General Paz, Avenida Cabildo, Avenida San Isidro, Ramallo, 11 De Setiembre, Correa, Avenida Del Libertador, Juramento, Montañeses, Echeverría, Castañeda, Gerardo Armauer Hansen, Avenida Ernesto Tornquist, Avenida Andrés Bello, Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Avenida Dorrego, Avenida Del Libertador, Avenida Leandro Nicéforo Alem, Avenida de la Rábida, Avenida Paseo Colón, Avenida Brasil, Avenida Don Pedro de Mendoza Hasta El Nº 427.

IDA: Los Días Hábiles Entre Las Seis (6) Horas Y Las Dieciocho (18) Horas, Los Servicios Se Prestarán Por: Su Ruta, Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Doctor Roberto Levillier, Avenida Belisario Roldán, Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Su Ruta. VUELTA: Los Días Sábados, Domingos Y Feriados Entre Las Ocho (8) Horas Y Las Veinte (20) Horas, los servicios se prestarán por : Su Ruta, Castañeda, La Pampa, Avenida Leopoldo Lugones, Avenida Dorrego, su ruta.