Posible paro de colectivos: reunión clave entre la UTA y el Gobierno en medio de reclamos de choferes

La Secretaría de Transporte, que conduce Mariano Plencovich, reabrió la paritaria de los choferes de Unión Tranviaria Automotor (UTA), en medio de los reclamos por una recomposición salarial que se encuentra paralizada desde mayo. Las autoridades nacionales se encuentran reunidas este martes con representantes de las cámaras empresariales. Desde el oficialismo anticiparon que la propuesta de aumento será de 0% frente al incremento en línea a la inflación acumulada en el segundo trimestre del año que solicitan los trabajadores y los choferes podrían llamar a un paro en las próximas horas.

El Gobierno profundiza la conflictividad con el gremio que representa a quienes manejan las líneas de colectivos de la zona metropolitana: hace una semana, UTA alertó por el fin de la tregua pactada en enero en el último acuerdo de aumento salarial.

En la previa al inicio de las discusiones, el secretario Plencovich recibió a las empresas de colectivos para acordar los pasos a seguir. El pedido fue dilatar el conflicto y llevarlo hasta el punto máximo y así ganar un mes de tiempo por lo menos. “No vamos a intervenir hasta la última instancia. No tenemos apuro en absoluto”, le transmitieron las autoridades a los empresarios a cargo de la negociación.

El escenario de fondo incluye el impacto del estallido del conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio del combustible en Argentina. Ante este contexto, a principios de abril las empresas de colectivos reclamaron a la Secretaría de Transporte mayores subsidios o una suba adicional de la tarifa para cubrir el incremento de costos y afrontar deudas por pagos atrasados. La falta de respuesta estatal llevó a una reducción en la frecuencia de los servicios, lo que afectó a miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El salario básico de los choferes está en $1.574.000 desde abril, tras aumentos graduales que sumaron 4% en tres tramos. “De acá a mediados de julio van a ser fuego de artificio: ellos piden nosotros y no tenemos qué ofrecer”, aseguró a El Destape una fuente que sigue las negociaciones paritarias. En paralelo, Transporte avanza con un cambio total del sistema de subsidios y del entramado de colectivos con posibles modificaciones en recorridos y trayectos.

Un aumento salarial implica para el gobierno de Javier Milei subir el precio del pasaje o ampliar los subsidios. El Ministro de Economía Luis Caputo es reticente a ambas por el efecto inflacionario de la primera y el impacto en el déficit fiscal de la segunda opción, por eso apela a dilatar el conflicto hasta que sea insostenible.

En Transporte se hizo ante las empresas este cálculo: hay entre 5 y 6 convocatorias distintas de las partes, ante la falta de acuerdo el gremio declara una medida de fuerza, la Secretaria de Trabajo dicta la conciliación obligatoria y después existen 15 días hábiles para que realmente se pueda evaluar un incremento salarial. De esta manera, el gobierno proyecta un mes de escalada de conflicto que tendrá en vilo a los pasajeros de colectivos que toleró hace dos meses el recorte de frecuencias.

Aumentó el colectivo en AMBA: cuánto cuesta viajar ahora

Desde este lunes, el boleto del colectivo aumentó producto de una actualización que forma parte del esquema de incrementos mensuales que toma como referencia la evolución de la inflación y establece ajustes automáticos sobre el cuadro tarifario vigente. Así, millones de usuarios y usuarias se verán afectadas y deberán pagar más por el servicio.

De esta manera, el boleto mínimo de colectivos para recorridos de hasta tres kilómetros en las líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasará de $714 a $728,28, para aquellos usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada; de $321,30 a $327,72 para quienes pagan tarifa social y de $1.428 a $1.456,56 para aquellos que paguen con tarjeta SUBE no registrada.

Teniendo en cuenta el pago con tarjeta SUBE registrada en el AMBA, la escala tarifaria es la siguiente: para tramos de 3 a 6 kilómetros, $823,21; de 6 a 12 kilómetros, $912,05; de 12 a 27 kilómetros, $1.003,45; y de más de 27 kilómetros, $1.107,19. Para los usuarios de tarjeta SUBE no registrada el mínimo será de $1.456,56 y el máximo de $2.214,39 para recorridos de más de 27 kilómetros.

A partir de julio volverán a aumentar las tarifas de los colectivos que circulan en el AMBA. El ajuste será del 4,3% y alcanzará tanto a las líneas que dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como a las que están bajo la órbita de la Provincia.