Inglés Burn cambia los botines por botas de vaquero entre partidos del Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de Inglaterra

El defensor de Inglaterra Dan Burn se compró un sombrero de vaquero ‌y unas botas antes ‌de asistir a un concierto de Ella Langley en Kansas City el viernes por la noche, aprovechando así la oportunidad de desconectarse del fútbol en medio del torneo más importante de su carrera.

El defensa del Newcastle United, de 34 años, afirmó que la ​selección inglesa ha ⁠dado prioridad al descanso entre los partidos y ‌las sesiones de entrenamiento de cara al ⁠encuentro del martes del Grupo ⁠L contra Ghana.

Burn asistió al concierto junto al capitán Harry Kane y al portero suplente Jason Steele, una ⁠noche después de que varios jugadores acudieran a ​un partido de béisbol de los ‌Kansas City Royals.

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"Me gusta la ‌música country, así que llevaba un sombrero de ⁠vaquero y botas de vaquero; por suerte, no hay fotos circulando", declaró Burn. "Fui ayer y me equipé como es debido. Pensé que, si vas a ​hacerlo, hay ‌que hacerlo bien".

Sin embargo, el defensa se apresuró a destacar que el concierto del viernes no fue, ni mucho menos, una salida nocturna. "No lo llamaría así", afirmó, señalando que ⁠el grupo se marchó antes de que terminara el espectáculo para cumplir con el toque de queda.

Burn afirmó que la estancia del equipo en Kansas City había logrado un equilibrio saludable entre la concentración y el tiempo de descanso.

"Para mí se trata simplemente de encontrar ese equilibrio: ‌cuando estoy entrenando, estoy muy concentrado; pero, fuera del fútbol, intento relajarme un poco".

Inglaterra derrotó 4-2 a Croacia en su partido inaugural pero su defensa, sobre todo en la primera parte, dejó algunas dudas.

"Nadie quiere encajar ‌goles", dijo Burn. "Probablemente fueron dos goles muy diferentes. Creo que en el primer gol perdimos la posesión en una ‌zona en ⁠la que no queríamos hacerlo, y como reacción a eso, quedamos fuera de posición".

"Así ​que hay cosas en las que trabajar (...) espero que podamos corregir esas cosas en el próximo partido", agregó.

Con información de Reuters