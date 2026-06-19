Esta semana inició el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida en junio de 2024 en la localidad de 9 de julio, provincia de Corrientes. Pese a la desesperación y la angustia, sus padres, José y María, continúan buscando a su hijo que hoy ya tendría seis años. Su madre no pierde las esperanzas y dice que "sueña con el día en que el pequeño entre a su casa nuevamente".

Tal es así que mantiene la habitación de Loan intacta desde aquel jueves 13 de junio en que el niño se fue con su padre a un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina. María aseguró que no cambiará nada de lugar. De hecho, su cama y mochila de jardín siguen estando exactamente en el mismo lugar.

En diálogo con TN, la mujer dijo que todos los días "piensa que Loan está con vida" y que, en tres ocasiones, soñó con diferentes automóviles de color blanco. "Para mí la esperanza es que Loan esté vivo. Quiero respuestas. Ellos son los que nos las tienen que dar", indicó en referencia a los acusados de la desaparición de su hijo.

María contó que en la cocina de su casa también hay elementos que usaba Loan, por ejemplo, su silla que usaba para comer. Si bien ahora está guardada, su madre recordó que muchas veces el niño se subía a esa silla para ayudarla a cocinar.

En tanto, en el patio, se encuentran su bicicleta y el acordeón con el que bailaba y jugaba luego de asistir al jardín. "No vamos a cambiar nada hasta que aparezca", remarcó María.

José Peña apuntó contra su hermana Laudelina por la desaparición de Loan

Laudelina Peña, hermana del padre de Loan, se encontraba presente en aquel almuerzo familiar en el paraje El Algarrobal en el que el niño desapareció. La mujer hoy se encuentra con prisión preventiva e imputada por "partícipe de la sustracción y ocultamiento del niño".

Antes de declarar como testigo y víctima frente al Tribunal Federal de Corrientes -integrado por Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco- en el juicio por Loan, su papá José Peña -a través de su abogada María Belén Russo Cornara- que "su hermana ya no es parte de la familia".

El juicio posee 17 imputados, 10 de ellos acusados de "entorpecer y desviar la investigación" en la causa conexa y los otros siete (como Laudelina) están imputados por el delito principal de "sustracción y ocultamiento del menor" y permanecen detenidos. Se trata de María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi y Walter Maciel.