Julio invita de forma inevitable a hacer las valijas. Cambiar la bufanda por las ojotas, el gris urbano por el azul del mar y las rutinas rígidas por días templados sin horarios es el plan ideal para mitigar el invierno. En ese escenario, Brasil ofrece una ventaja geográfica y climática difícil de igualar: mientras el frío se instala en gran parte de Sudamérica, del otro lado de la frontera esperan bahías protegidas, pueblos costeros con ritmo calmo y destinos ecoturísticos que muestran su mejor versión absoluta durante esta época del año.

Para quienes planean una pausa a mitad de año, las opciones abarcan todos los gustos, perfiles de viaje y presupuestos. A continuación, compartimos cinco escapadas imperdibles que combinan relax, aventura y paisajes completamente inolvidables.

Las cinco escapadas perfectas para disfrutar del mar de Brasil en invierno

1. Trancoso: el refugio chic del sur de Bahía

Hay lugares en el mundo que parecen diseñados exclusivamente para bajar las revoluciones y conectar con el entorno. Trancoso es, sin dudas, uno de ellos. Sus calles de arena fina, las fachadas coloridas del histórico Quadrado y sus playas de aguas templadas conquistaron históricamente a viajeros de todo el planeta, incluyendo a celebridades de la talla de Beyoncé, Will Smith, Neymar y el príncipe Harry.

La gran ventaja de viajar en julio es que coincide plenamente con la temporada baja de la región. Esto se traduce de forma directa en menor afluencia de turistas, tarifas hoteleras considerablemente más accesibles y kilómetros de costa prácticamente vacíos para disfrutar en total serenidad.

Los imperdibles de la región:

Caminar sin apuro al atardecer por el Quadrado , el auténtico corazón histórico, cultural y gastronómico del pueblo.

, el auténtico corazón histórico, cultural y gastronómico del pueblo. Descubrir Praia do Espelho , considerada de forma unánime como una de las playas más hermosas de todo Brasil.

, considerada de forma unánime como una de las playas más hermosas de todo Brasil. Explorar la belleza natural de Praia dos Nativos y la imponente playa de Taípe .

y la imponente playa de . Realizar excursiones en barco para conocer los encantos cercanos de Arraial d’Ajuda , Caraíva y Santo André .

, y . Deleitarse con los sabores locales de la cocina bahiana en los pintorescos restaurantes ubicados frente al mar.

Cómo llegar: Se debe volar inicialmente hasta el aeropuerto de Porto Seguro, cruzar en balsa el río Buranhém y desde allí continuar el trayecto por carretera hasta ingresar a Trancoso.

2. Río de Janeiro: el clásico que siempre sorprende

La mítica Cidade Maravilhosa no necesita carta de presentación, pero lo que muchos ignoran es que el invierno revela una de sus versiones más amables y disfrutables. Durante julio, las temperaturas se vuelven considerablemente más agradables y los índices de humedad descienden, volviendo las caminatas urbanas mucho más confortables que en el sofocante verano. El mar sigue manteniendo una temperatura sumamente tentadora y las tradicionales filas para ascender al Cristo Redentor o al Pan de Azúcar son visiblemente más cortas.

Los imperdibles de la región:

Contemplar el amanecer desde las icónicas arenas de Copacabana o Ipanema .

o . Subir a los miradores del Cristo Redentor y el cerro Pan de Azúcar para obtener postales panorámicas únicas.

Recorrer las joyas arquitectónicas del centro histórico y transitar el moderno boulevard olímpico.

Visitar espacios culturales de vanguardia como el Museo del Mañana y el histórico Centro Cultural Banco do Brasil.

y el histórico Centro Cultural Banco do Brasil. Sumergirse en la vibrante y tradicional vida nocturna del barrio de Lapa.

Cómo llegar: El Aeropuerto Internacional de Galeão recibe múltiples vuelos directos desde los principales centros urbanos de Sudamérica, mientras que Santos Dumont opera las conexiones internas con una ubicación estratégica en pleno centro carioca.

3. Praia do Rosa: ballenas y naturaleza en estado puro

Ubicada entre imponentes morros cubiertos de vegetación nativa y playas de gran extensión, Praia do Rosa se consolida como una de las bahías más bellas del planeta. En el período invernal, este rincón del sur adquiere un atractivo único gracias a unas visitantes muy especiales: las ballenas francas australes.

Cada año, entre los meses de julio y noviembre, estos colosales cetáceos arriban a la costa sur del estado de Santa Catarina con el objetivo de reproducirse y criar a sus ballenatos a escasos metros de la orilla. La temporada baja invernal representa una oportunidad perfecta para disfrutar de la excelente gastronomía local, las posadas boutique y los senderos ecológicos sin ningún tipo de aglomeraciones.

Los imperdibles de la región:

Realizar avistajes embarcados o costeros de las imponentes ballenas francas.

Efectuar caminatas y trekkings guiados entre los cerros y las playas vírgenes.

Disfrutar de cabalgatas guiadas o travesías en mountain bike por el entorno natural.

Tomar clases particulares de surf en una de las mecas de este deporte.

Degustar exclusivas etiquetas de vinos producidos en las cercanas sierras catarinense y gaúcha.

Cómo llegar: El trayecto regular implica volar hacia el aeropuerto de Florianópolis y, desde ese punto, completar un viaje en automóvil o micro de aproximadamente 90 kilómetros hacia el sur por carretera.

Noronha es uno de los destinos predilectos a nivel global para los amantes del buceo.

4. Bonito: un acuario natural en el corazón de Brasil

Lejos de la tradicional línea costera, en el estado de Mato Grosso do Sul, la localidad de Bonito rompe todos los estereotipos demostrando que el país también resguarda verdaderos paraísos tierra adentro. Ríos de una transparencia absoluta, cavernas milenarias, cascadas imponentes y una biodiversidad fascinante lo convirtieron legítimamente en uno de los polos de ecoturismo más premiados y respetados del planeta. Aquí, la pureza del agua es la protagonista indiscutida del viaje.

Los imperdibles de la región:

Experimentar la flotación río abajo en las aguas hipertransparentes del Río Sucuri .

. Nadar codo a codo con decenas de especies de peces multicolores en el afamado Acuario Natural .

. Explorar las profundidades místicas de la Laguna Misteriosa .

. Realizar un descenso náutico y caminatas en los entornos del Río de la Plata .

. Practicar buceo de bautismo y snorkel de alta visibilidad en entornos subacuáticos de ensueño.

Cómo llegar: Se recomienda tomar un vuelo hacia la ciudad de Campo Grande (capital del estado) y desde allí trasladarse por vía terrestre mediante traslados regulares o vehículos de alquiler hasta el centro de Bonito.

5. Fernando de Noronha: el viaje soñado

Pocas postales en el Atlántico Sur reflejan de forma tan perfecta la noción del paraíso terrenal como Fernando de Noronha. Este exclusivo archipiélago, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, implementa políticas estrictas que limitan el ingreso diario de visitantes con el fin supremo de resguardar su frágil ecosistema. Como resultado directo, el viajero se encuentra con playas intactas, aguas cálidas todo el año y un ecosistema marino sin igual.

Las manadas de delfines, tortugas marinas ancestrales y coloridos arrecifes coralinos posicionan a Noronha como uno de los destinos predilectos a nivel global para los amantes del buceo. Es aquí donde se ubica Praia do Sancho, galardonada internacionalmente en múltiples oportunidades como la playa más hermosa de la Tierra.

Los imperdibles de la región:

Descender por el acantilado para pasar el día en la paradisíaca Praia do Sancho .

. Admirar la impactante geografía rocosa de la Baía dos Porcos .

. Explorar la naturaleza indómita de Praia do Leão y la accesibilidad de Praia do Cachorro .

y la accesibilidad de . Realizar snorkel supervisado en las piscinas naturales de Atalaia .

. Disfrutar de la icónica puesta de sol desde las ruinas del histórico Forte de São Pedro do Boldró.

Cómo llegar: Los viajeros deben volar inicialmente hacia los aeropuertos de Recife o Natal, para luego abordar un vuelo de conexión en aeronaves de menor porte rumbo al aeropuerto del archipiélago.

A tener en cuenta: Debido a las normativas ecológicas del archipiélago de Fernando de Noronha, los turistas deben abonar una Tasa de Preservación Ambiental (TPA) obligatoria que varía de acuerdo a los días de estancia programados en la isla, un fondo destinado exclusivamente al mantenimiento sustentable del destino.