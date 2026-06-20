Los hinchas escoceces están generando una enorme revolución en Estados Unidos por su pasión.

El Mundial permite que por varios días se produzca un interesante choque de culturas que puede entregar interesantes historias. Una de ellas tiene como protagonistas a los hinchas de Escocia que se trasladaron en una gran cantidad a la ciudad de Boston. Al punto de que la demanda de cerveza es una de las más altas registradas en la historia del lugar.

Si se repasan las estadísticas, el conjunto escocés llevaba un largo tiempo sin formar parte de este campeonato organizado por la FIFA. La última vez que había sumado minutos fue en la edición de 1998 que se llevó a cabo en Francia. Aunque fue un mal recuerdo para los hinchas porque se registró un empate y dos derrotas que marcaron un rápido regreso en casa. Mientras que la vigente edición expone una victoria y una derrota. Las chances de clasificar siguen más vivas que nunca.

En el medio, los hinchas comenzaron a recorrer las calles de Boston para conocerla, pero también para divertirse y transmitir el color de la pasión que llevan en sus venas. "Ahora mismo estamos en unas 5.000 pintas al día. ¿Cuánto es en litros? No sabría decirlo en litros, pero una pinta son unas 16 onzas. Así que hay mucho, mucho, mucho alcohol, pero todo va bien. Se portan bien. Sí, son increíbles. Es increíble estar con ellos. Es muy divertido. No hay ningún problema. Solo hay buena energía y están cantando canciones. Están representando muy bien a su país, así que me alegro por ellos", expresó el dueño de un bar en charla con diario Marca.

Lo particular es lo que bares se encuentran fascinados por la cantidad de escoceses que cada día se hacen presentes con el fin de disfrutar una bebida a pesar de que no se trate de una jornada de partido. "El Mundial es muy diferente. Esto no nos ha pasado ni con el fútbol o el béisbol. Nunca hemos visto nada parecido. Ni siquiera sabemos cómo explicarlo. Hay tanto ajetreo, es tan agradable y está tan lleno de energía que es realmente bueno para la ciudad", añadió el entrevistado.

Eso no es todo, porque muchos grupos de hinchas decidieron reunirse en grandes casas para celebrar la clasificación de Escocia al Mundial. Sin embargo, los comentarios que se desprenden es que los vecinos no se encuentran a gusto con su accionar, pero no por la cantidad de cerveza que consumen de manera diaria. La principal queja radica en que muchos de ellos salen en horarios muy tempranos de la mañana a entonar canciones con su ruidosas gaitas.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones en el grupo C?

La segunda jornada fue bastante interesante y permitió establecer que se trata del primer grupo que se encuentra definido. Esto es producto de que Haití, al perder sus dos partidos, quedó sin chances de clasificarse a los 16avos de final y es la primera selección en ser eliminada del Mundial. Mientras que Brasil y Marruecos se encuentran en el primer escalón con cuatro unidades.

Por otro lado, Escocia dispone de tres unidades y esto permite entender que buscará quedarse con dicha plaza. Hay que recordar que en esta edición del campeonato se clasificarán los mejores ocho terceros. El criterio de selección expresado por la FIFA expone: puntos obtenidos, diferencia de gol, goles convertidos, fair play y posición en el ranking de selecciones, que se actualizó antes del campeonato.