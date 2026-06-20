Escocia debe reagruparse rápidamente para enfrentar a Brasil tras derrota ante Marruecos: DT Clarke

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Escocia vs Marruecos

El seleccionador de Escocia, Steve Clarke, confía en que sus jugadores ‌se recuperarán rápidamente ‌de la derrota 1-0 sufrida el viernes ante Marruecos en el Mundial y afrontarán con confianza su último partido del Grupo C contra Brasil.

Escocia suma tres puntos en dos partidos tras vencer a Haití por ​1-0 en ⁠el debut -su primera victoria en un Mundial ‌en 36 años- antes de ⁠caer ante Marruecos.

"En primer ⁠lugar, hay que dejar que los jugadores sufran un poco durante las próximas 48 horas, ⁠porque eso es lo que van ​a hacer. No les gusta ‌perder contra nadie", dijo ‌Clarke a periodistas. "Así que descansaremos, nos ⁠recuperaremos y estaremos listos para volver a la carga. Los partidos no serán mucho más fáciles".

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Marruecos tomó el control desde ​el ‌principio y marcó el gol más rápido del torneo, cuando Ismael Saibari anotó a los 71 segundos.

Los norteafricanos, que hace cuatro años dieron la ⁠sorpresa al llegar a semifinales, dominaron el partido a pesar del ajustado marcador, pero en el final terminaron apretados por los embates del elenco europeo.

"Creo que nos recuperamos en la primera parte, quizá nos llevó 10 minutos ‌meternos en el partido, porque, obviamente, te encuentras con un revés como ese y es muy difícil reaccionar. Creo que equipos más débiles se habrían desmoronado ante un ‌rival de esa calidad, pero nosotros aguantamos", afirmó Clarke.

"Estoy orgulloso de los jugadores, pero, obviamente, todos ‌estamos decepcionados ⁠por no haber conseguido el resultado que queríamos para poder seguir ​en este torneo el mayor tiempo posible", apuntó.

Con información de Reuters