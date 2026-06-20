Montella lamenta la eliminación de Turquía, pero dice que sus jugadores "mostraron corazón y alma"

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Turquía vs Paraguay - Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EEUU - 19 de junio de 2026. El seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, junto a un abatido Merih Demiral

El seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, dijo que estaba ‌sorprendido por la eliminación ‌de su equipo del Mundial a manos de Paraguay el viernes, pero no reprochó nada a sus jugadores tras otra noche infructuosa de cara al arco.

Turquía no logró remontar ante los sudamericanos, que jugaron la mitad del partido con ​10 hombres, y ⁠perdió 1-0 pese a registrar 32 remates, ‌quedando así eliminada a falta de una ⁠jornada.

"Generamos las oportunidades, pero ⁠de alguna manera la pelota no entra", dijo el italiano Montella a periodistas.

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"El otro equipo tiene su ⁠momento y marca".

"Es realmente impactante despedirse del ​Mundial después de solo dos partidos".

Paraguay ‌golpeó con el gol ‌más rápido del torneo hasta ahora cuando Matías ⁠Galarza remató desde larga distancia a los 64 segundos.

Turquía, ampliamente señalada como candidata a disputar a Estados Unidos el primer puesto del Grupo ​D, ‌también estuvo imprecisa en su primer partido contra Australia, en el que perdió 2-0 pese a realizar 30 remates y dominar la posesión.

"Sin duda podríamos haber sido más ⁠precisos, pero no me siento en posición de reprocharles nada a los jugadores", dijo Montella.

"Quiero a estos jugadores incluso más que antes porque mostraron corazón y alma".

"El fútbol no es lógico. Eso es lo que lo convierte en el deporte más hermoso ‌del mundo".

Fue una noche amarga para los aficionados turcos, 24 años después de su anterior Mundial, cuando alcanzaron las semifinales de 2002 en Japón y Corea del Sur.

Montella dijo que Turquía necesitaba clasificarse con ‌mayor regularidad a los grandes torneos.

"Quizás, incluso de forma inconsciente, nos afectó la presión de jugar un ‌gran torneo después ⁠de una ausencia tan larga", afirmó.

"Necesitamos desarrollar el hábito de participar en ​grandes torneos. Creo que a partir de ahí las cosas mejorarán".

Con información de Reuters