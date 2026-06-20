Pronóstico y estadísticas de Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026

Pronósticos y estadísticas de Paraguay vs. Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Turquía y Paraguay se enfrentan en la segunda fecha del Grupo D del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en un partido que puede definir el futuro de ambos en el certamen, este viernes en el San Francisco Bay Area Stadium. Luego de un estreno adverso para los dos seleccionados, la necesidad de sumar tres puntos se volvió una obligación de primer orden si pretenden mantener vivas las chances de avanzar a los dieciseisavos de final.

El conjunto guaraní viene de sufrir un duro golpe en su debut al caer por 4 a 1 frente al anfitrión, Estados Unidos, dejando expuestas falencias defensivas que el cuerpo técnico intentó corregir contrarreloj. En tanto, el combinado europeo tampoco logró rescatar unidades en su presentación inicial y tropezó por 2 a 0 ante Australia en Vancouver, un resultado que encendió las alarmas y recortó al mínimo su margen de error.

Paraguay enfrenta a Turquía en el Mundial 2026: cómo llegan ambos seleccionados al partido

El registro estadístico entre ambas naciones en el plano futbolístico internacional es sumamente escaso. No cuentan con antecedentes previos en campeonatos del mundo ni partidos por competiciones oficiales de la FIFA, por lo que el choque en California marcará el primer enfrentamiento de su historia en la máxima cita.

Las campañas recientes entregan realidades contrapuestas respecto a la regularidad de juego. Paraguay arriba a este compromiso arrastrando una pronunciada irregularidad en sus últimas diez presentaciones oficiales de las Eliminatorias Sudamericanas y encuentros amistosos, donde le costó consolidar un patrón de juego y mantener el arco en cero, un déficit que se acentuó en el debut mundialista ante el poderío norteamericano.

Por el lado de Turquía, el balance numérico general de su decena de partidos más recientes luce más equilibrado gracias a una sólida fase de clasificación europea en el arranque del año, donde superó las instancias de playoffs ante Rumania y Kosovo. No obstante, las dos caídas consecutivas sufridas en suelo norteamericano en la recta final de la preparación y el posterior estreno ante los australianos sembraron dudas sobre la respuesta física y colectiva del plantel en momentos de máxima presión.

En el plano ofensivo, el desequilibrio paraguayo estuvo muy dependiente de la verticalidad de su extremo Miguel Almirón y de las apariciones punzantes del juvenil Julio Enciso, sumado al aporte en las redes del delantero Maurício, quien marcó el único descuento en la primera jornada. Por la escuadra comandada por Vincenzo Montella, el peso de la definición recayó principalmente en la jerarquía y pegada de su capitán Hakan Çalhanoğlu y en la frescura ofensiva que aporta el juvenil Arda Güler.

Ficha del partido: Turquía vs. Paraguay

Torneo: Mundial de la FIFA 2026 (Fase de Grupos - Fecha 2 - Grupo D).

Fecha: Viernes 19 de junio de 2026.

Estadio: San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium), Santa Clara, California, EE. UU.

El fixture de Paraguay en el Mundial 2026