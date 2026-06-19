Cerrarán la Autopista Dellepiane este fin de semana y habrán restricciones sobre Lugones.

A partir de las 18 h de este sábado 20 de junio la Au. Dellepiane estará cortada en ambos sentidos. La medida afectará el tramo comprendido entre Av. Escalada y Av. Argentina, donde se desviará el tránsito hacia las colectoras, hasta el domingo al mediodía. El motivo del corte es que estarán montando las vigas de la nueva pasarela peatonal que se instalará a la altura de Basualdo.

Asimismo, de 8 a 17 h estará cerrada la salida de Lugones a Udaondo / Ciudad Universitaria, por obras pluviales y retiro de cartelería. En su lugar, el tránsito podrá salir antes a través de la salida a Av. Del Libertador ubicada en Av. Gral Paz, o seguir hasta las salidas de Aeroparque o Av. de Los Ombúes.

Por último, el día domingo 21 de junio, habrá reducción de la calzada de dos carriles izquierdos de Lugones a la altura de Udaondo. La medida tendrá lugar entre las 22 y 6 h con el fin de continuar con la obra del encofrado de los nuevos canteros y espacios verdes que tendrá el puente Labruna.

Cerrarán la Autopista Dellepiane el sábado hasta el domingo al mediodía.

Nuevo paso bajo a nivel en Caballito: cómo quedaron los accesos

En línea con las obras de vialidad, el Gobierno de la Ciudad inauguró el viernes 19 de junio el nuevo paso bajo a nivel García Lorca, en el barrio de Caballito. Luego de más de un año de obras, quedaron habilitados los accesos que reemplazan al cruce ferroviario que se ubicaba en la homónima calle.

De esta manera, los accesos quedaron organizados de la siguiente manera:

Gainza entre Aranguren y Avellaneda vuelve a ser mano hacia Avellaneda.

Gainza entre Avellaneda y vías del Sarmiento, vuelve a ser doble mano (con el PAN provisorio ya anulado).

Gainza entre Yerbal y vías del Sarmiento, vuelve a ser doble mano (con el PAN provisorio ya anulado).

Gainza entre Yerbal y Rivadavia, vuelve a ser mano a Yerbal.

Repetto entre Bacacay y Bogotá vuelve a ser mano a Bogotá.

La obra continuará con intervenciones complementarias en el entorno urbano. Entre los trabajos se encuentran la finalización de veredas, la instalación de mobiliario urbano, tareas de forestación y la terminación de las pasarelas que mejorarán la accesibilidad y la circulación peatonal en la zona.

Asimismo, el GCBA sigue avanzando con la construcción de los pasos bajo nivel de la calle Irigoyen, cerca del estadio de Vélez, el de Álvarez Thomas, en Villa Urquiza, y el de la calle La Pampa, en Palermo.