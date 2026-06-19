Caso Agostina Vega: la familia volvió a marchar y pidió "que caigan todos" los culpables

El próximo martes se cumple un mes del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en el barrio de Cofico, provincia de Córdoba. Este viernes, su familia volvió a marchar para pedir Justicia por el brutal crimen.

Elizabeth, abuela de la niña, sostuvo que la Fiscalía "tiene todas las pruebas necesarias" para ir contra los tres detenidos Claudio Barrelier, presunto autor material del homicidio, Osvaldo Fasetta y Soledad Andreani, acusados de encubrimiento. En tanto, el abuelo, Miguel Heredia, dijo que "están conformes con el trabajo del fiscal Raúl Garzón" y que hablaron con él para entrar en contacto con el avance de la investigación. "Vamos a ir con él, apoyándolo como corresponde", expresó.

La movilización, que se realizó entre las avenidas General Paz y La Tablada en la ciudad capital de Córdoba, reunió a miles de personas que acompañaron a los familiares de la adolescente. Elizabeth exigió a las autoridades que velen por la memoria de su nieta y hagan justicia.

"Que caigan todos los que tienen que caer. Que se haga justicia por mi nieta y por todas las que están desaparecidas o asesinadas", dijo en una entrevista con TN.

Asimismo, la mujer afirmó que "no quiere que la política nacional incida en la investigación por el asesinato de su nieta". Por otro lado, Miguel se refirió a los habitantes de la casa de Barrelier, ubicada en la calle Juan del Campillo al 800, donde se cree que habría asesinado a la adolescente. "No puede ser que nadie haya escuchado nada. En esa casa había mucha gente", manifestó.

Mientras tanto, Melisa, la madre de Agostina, continúa con un tratamiento ambulatorio aunque, según informó su propio padre, "se encuentra físicamente bien". "Está contenida, alejada de algunas noticias que le hacen mal. Solamente está con la familia, hasta que el cuerpo médico le dé el alta definitiva", aseveró.

Clausuraron de forma definitiva el bar "Wachitas", implicado en el caso de Agostina Vega

Este martes, el Ente Municipal de Fiscalización y Control confirmó la inhabilitación definitiva del bar Wachitas, ubicado en la Ituzaingó 521, y en el que trabajaba una de las detenidas, Soledad Andreani.

Si bien el local fue clausurado por "graves incumplimientos vinculados a las condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento del establecimiento", quedó implicado en el caso de Agostina Vega bajo la sospecha de que habría funcionado allí una red de explotación sexual coordinada por Andreani y Barrelier.

No obstante, al momento, la investigación a cargo del fiscal Garzón sigue bajo secreto de sumario y no han trascendido nuevos elementos acerca de esta hipótesis.

Por otra parte, Barrelier, quien declaró esta semana ante el funcionario del Ministerio Público Fiscal, rechazó todos los delitos en su contra, pero se negó a responder preguntas. El hombre de 33 años permanece detenido con prisión preventiva en la cárcel de Bouwer.