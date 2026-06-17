Femicidio de Agostina Vega: una nueva testigo puede complicar a la ex pareja de Barrelier

El testimonio de una nueva testigo aportada por la abogada de la familia de Agostina Vega podría complicar aún más a Soledad Andreani, la expareja de Claudio Barrelier que se encuentra detenida por encubrimiento en el femicidio de la adolescente de 14 años.

Así lo confirmó Fernanda Alaniz, abogada del padre de la joven, al asegurar que esta persona -de identidad reservada- se presentará en las próximas horas ante el fiscal Raúl Garzón. "El testigo ya está ofrecido y probablemente declare en el día de la fecha", indicó a la prensa.

Según la representante legal de los familiares, dicho testimonio será clave para "aportar al manejo que tiene esta gente, los vínculos entre ellos" y podría "agravar la situación de Andreani". Alaniz fue contundente y sostuvo que la mujer "no es ajena al delito".

La identidad del testigo, en reserva

Por el momento, la identidad del testigo se mantiene en reserva. "Una vez que declare, va a hablar públicamente también, va a estar en boca de todos", adelantó la abogada en declaraciones a la prensa.

También detalló que este miércoles deberían terminar de declarar Andreani y Osvaldo Fassetta, amigo del principal apuntado y el tercer detenido en la investigación, para que luego "se levante el secreto de sumario".

Barrelier negó los hechos y se abstuvo de responder preguntas, el pasado martes. A pesar de ello, la Fiscalía elevó la carátula a homicidio triplemente calificado: por femicidio, criminis causae (cuando se mata para ocultar otro delito) y premeditación. Si es declarado culpable, la única pena posible es la prisión perpetua.

Después de ello, la familia espera por una nueva reunión para conocer los avances de la investigación.

Qué se sabe hasta el momento de la investigación

Según el expediente y la investigación llevada adelante por el fiscal Garzón, Barrelier engañó a Agostina, abusó de ella y la estranguló para ocultar el ataque. Luego, intentó hacer desaparecer el cuerpo.

En esta etapa es cuando aparecen los nuevos sospechosos, Soledad Andreani -expareja del imputado- y Osvaldo Fassetta -amigo-, que serán indagados durante la jornada de este miércoles.

Fassetta y Andreani están detenidos y procesados por encubrimiento agravado; es decir, por haber ayudado a ocultar el crimen. No se descarta que, tras brindar indagatoria ante el fiscal, las acusaciones contra ellos se agraven en las próximas horas.