La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años que fue abusada y asesinada en la ciudad de Córdoba, continúa avanzando para esclarecer cómo se dieron los hechos y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

En esa línea, Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani son los tres imputados que están detenidos en el marco de la causa y que, según Noticias Argentinas prestarán declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón en los próximos días.

Los tres acusados y sus respectivos abogados concurrirían a los Tribunales de la provincia de Córdoba para dar explicaciones por sus presuntas participaciones en el crimen de la menor.

El rol de cada uno de los imputados en el femicidio de Agostina

El primero de los imputados en prestar declaración indagatoria será Barrelier, quien se encuentra imputado como el presunto autor material del delito de homicidio agravado por ser cometido en un contexto de violencia de género. Luego será el turno de Fassetta y de Andreani, señalados por encubrimiento agravado.

Según la investigación, Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses y los dos se habrían conocido en el ambiente futbolero de los hinchas de Instituto. Los investigadores sospechan que el acusado, que vívia también en la casa del barrio Cofico donde presuntamente se habría cometido el crimen, a través de ese vínculo tomó contacto con Agostina y con su madre.

Para la fiscalía Barrelier no actuó solo, si no que cada uno cumplió un rol necesario para cometer y encubrir el femicidio. Andreani, la expareja del principal acusado por el femicidio, es señalada por prestarle su auto Ford Ka negro para que traslade el cuerpo de Agostina hasta el descampado. Barrelier habría lavado el auto antes de devolvérselo y existen registros audiovisuales donde se los ve juntos después del crimen.

La hipótesis del “criminis causa”

El abogado Carlos Nayi, representante de los abuelos maternos de Agostina, aseguró que la principal línea investigativa apunta a que la adolescente fue asesinada para ocultar otro delito previo. Se trata de la figura del “criminis causa”, que se traduce como homicidio para lograr la impunidad. “La lógica del delincuente indica que no puede dejar en vida a la persona que ha depredado”, explicó el letrado.

Fuentes judiciales desmintieron que el fiscal Garzón esté trabajando sobre esa hipótesis de manera excluyente, pero admitieron que se analiza junto a otras líneas. La teoría del ajuste de cuentas o los vínculos con el narcotráfico pierden fuerza, según Nayi.