La histórica estación de cargas Sola, ubicada en el barrio porteño de Barracas, dejará definitivamente su función ferroviaria para convertirse en un polo logístico destinado al transporte automotor de cargas. La transformación fue impulsada por Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), que lanzó un proceso de concesión para desarrollar el predio mediante una iniciativa privada.

El proyecto marca el cierre de un capítulo para uno de los espacios ferroviarios más emblemáticos del sur de la Ciudad de Buenos Aires. El ramal que conectaba la estación con la red del Ferrocarril Roca ya había dejado de operar hace varios años y ahora quedó descartada cualquier posibilidad de reactivación.

¿Cómo será el nuevo polo logístico en la exestación Sola?

El predio de la exestación de cargas Sola tiene una superficie cercana a los 16.000 metros cuadrados y será destinado exclusivamente a actividades vinculadas al transporte por camión. El plan contempla la construcción de naves modulares, áreas operativas, depósitos y espacios para servicios logísticos, incluyendo la posibilidad de incorporar un depósito fiscal.

De acuerdo con los pliegos publicados por ADIF, el concesionario deberá preservar las edificaciones históricas existentes y mantener las vías ferroviarias que aún permanecen en el lugar, aunque estas tendrán un carácter patrimonial y no operativo.

La estación Sola funcionó durante décadas como terminal de cargas del Ferrocarril General Roca y recibía formaciones provenientes del interior bonaerense. Sin embargo, el tráfico ferroviario hacia el predio se interrumpió en 2021 luego de un accidente fatal ocurrido en la zona de la Villa 21-24, que derivó en bloqueos y daños sobre la infraestructura ferroviaria.

Posteriormente, tanto la playa ferroviaria como el ramal de acceso fueron desafectados de la concesión de la empresa Ferrosur Roca, y el Ministerio de Economía oficializó el cierre del trazado. Desde entonces, el Estado avanzó con la idea de reconvertir el área hacia usos vinculados con la logística automotor.