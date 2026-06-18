Mientras que en América del Norte se disputa el Mundial 2026, Estados Unidos encendió las alertas sobre el primer ciclón de la temporada del Atlántico. Este miércoles se confirmó la formación de la tormenta tropical Arthur frente a las costas de Texas, por lo que se esperan "inundaciones que amenazan la vida", según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

Arthur se formó a unas 40 millas (65 kilómetros) al noreste de Port O’Connor, en Texas, y a 190 millas (300 kilómetros) al oeste del Lago Charles de Luisiana, con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 kilómetros por hora), detalló el NHC en su reporte.

El organismo, con sede en Miami, anticipó que el ciclón se desplazará hacia el noroeste a lo largo de la costa de Texas. El centro del fenómeno podría tocar tierra allí para luego dirigirse hacia el suroeste de Luisiana por la noche.

¿Cómo será el paso del ciclón Arthur?

La NHC alertó probables “inundaciones repentinas e inundaciones urbanas que podrían amenazar la vida hasta el viernes” en Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Georgia y Florida, además de “fuertes lluvias en curso” que prolongarían la amenaza hasta el fin de semana.

“Hoy se anticipan vientos con fuerza de tormenta tropical en las costas del Alto de Texas y Luisiana, desde High Island hasta Morgan City, donde está en vigor un aviso de tormenta tropical. Y se prevén inundaciones costeras de menores a moderadas a lo largo de porciones de las costas del Alto Texas y Luisiana”, añadió.

En los estados afectados también se anticipan tornados, marejadas que inunden las costas del Golfo y lluvias de hasta 20 pulgadas, más de 50 centímetros. Arthur es la primera tormenta de la temporada actual de huracanes del Atlántico, que se extiende hasta el 30 de noviembre.

El estado de Texas ya registró esta semana fuertes lluvias que provocaron inundaciones y al menos una víctima mortal, una mujer del condado de Bandera, al oeste de San Antonio, tras ser arrastrada por una crecida de aguas mientras conducía. Su vehículo fue encontrado horas después completamente sumergido y el cuerpo en su interior.

Cómo afecta al Mundial 2026 la temporada de huracanes

Esta tarde se jugó el segundo partido del Mundial 2026 en Houston, Portugal y la República Democrática del Congo. La amenaza de lluvias intensas no supuso un motivo de preocupación para el partido, ya que se jugó en un estadio cubierto. Sin embargo, antes del encuentro, los organizadores acortaron el horario del festival de hinchas de la ciudad.

Según The New York Times, la jueza Lina Hidalgo aseguró que la oficina de seguridad nacional y gestión de emergencias del condado estaba vigilando el riesgo de inundaciones. “Como sabemos quienes vivimos aquí, Houston suele tener un clima tropical durante el verano”, señaló . “Nuestras calles están diseñadas para inundarse y llevar el agua a los canales que luego desembocan en el océano”.